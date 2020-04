‘The Last Kingdom’ Saison 5: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Après une autre saison incroyable de The Last Kingdom, Netflix nous a laissé en vouloir encore plus d’Uhtred de Bebbanburg et de ses aventures à travers l’Angleterre anglo-saxonne. Malgré la série qui n’a pas encore été renouvelée par Netflix, nous gardons une trace de tout ce qui concerne la saison 5 de The Last Kingdom, y compris à quoi s’attendre, les acteurs de retour, les adaptations de livres, etc.

The Last Kingdom est un drame de fiction historique Netflix Original, basé sur The Saxon Stories de l’auteur Bernard Cornwell. La série était autrefois une coproduction entre le diffuseur britannique BBC et Netflix, mais depuis la troisième saison, la production de la série a été entièrement gérée par Netflix.

Netflix a-t-il renouvelé The Last Kingdom pour la cinquième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 27/04/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, Netflix n’a pas encore renouvelé The Last Kingdom pour sa cinquième saison. Comme la quatrième saison vient de tomber, le service de streaming peut être excusé pour l’instant.

Sans aucun doute, nous pensons que c’est une question de quand ils renouvelleront Le Dernier Royaume s’ils le font. Après une autre excellente saison pour le drame historique, The Last Kingdom cimente certainement sa place comme l’un des meilleurs originaux que Netflix a à offrir.

Nous espérons en savoir plus sur le statut de renouvellement de la série dans les semaines à venir.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour la saison 5 de The Last Kingdom?

Avec une série comme The Last Kingdom, chaque aspect de la production est un processus incroyablement long, ce qui signifie que nous ne verrons pas la cinquième saison jusqu’à la fin de 2021, potentiellement même jusqu’au début de 2022.

Même depuis que Netflix a repris la série de la BBC et ajouté deux épisodes supplémentaires, il a ajouté un mois ou deux de plus entre les sorties de la saison. Il a fallu un total de 18 mois entre la sortie de la deuxième et de la troisième saison, puis 17 mois supplémentaires entre la saison 3 et la saison 4.

Si nous partons le plus tôt possible, 17 mois après la sortie de la saison 4, la cinquième saison arriverait en octobre 2021 et, comme elle se situe le plus longtemps entre les saisons, 18 mois, repousserait la date de sortie à novembre 2021. .

Nous ne savons pas non plus quel impact la pandémie COVID-19 aura sur la production de la cinquième saison.

Date de sortie potentielle de Netflix: fin 2021 / début 2022

Que pouvons-nous attendre de la saison 5 de The Last Kingdom?

Uhtred d’être déchiré entre loyauté et amour

Dans la quatrième saison, nous avons finalement pu voir Uhtred interagir avec ses enfants beaucoup plus que toutes les saisons précédentes. Ses deux enfants, Uhtred the Young et Stiorra ont hérité des traits de leur père tels que son entêtement et le désir de suivre leur propre chemin.

Pour négocier la paix entre les Danois et les Saxons, Stiorra était heureux d’être utilisé comme monnaie d’échange et a choisi de rejoindre Sigtrygger et d’aller à Eoferwic. Pendant ce temps, son frère Uhtred the Young a décidé de poursuivre son chemin avec l’église et continuera ses études.

Maintenant que East Anglia est sous le contrôle du Wessex et de Mercia, la Northumbrie est le dernier royaume détenu par les Danois. Malgré la trêve, cela ne durera pas car Edward et Aethelflaed veulent réaliser l’ambition de leur père d’une Angleterre unifiée.

Eoferwic est en territoire danois, ce qui signifie que si Mercia et Wessex devaient entrer en conflit, Stiorra serait en danger. Alors, que décidera Uhtred? Va-t-il se battre pour la femme qu’il aime, Aetheflaed, ou se rangera-t-il du côté de sa fille Stiorra et des Danois?

Uhtred tentera-t-il de reprendre Bebbanburg?

Le destin a continué de refuser à Uhtred de récupérer sa maison ancestrale de Bebbanburg après sa tentative infructueuse de sécuriser le fort. Le cousin d’Uhtred, Whitgar, est maintenant le seigneur de Bebbanburg après avoir tué son propre père lors de l’attaque d’Uhtred et, ce faisant, a tué le père Beocca.

Indépendamment de la façon dont Uhtred s’est senti après son échec, il voudra se venger de son cousin pour la mort du père Beocca. Whitgar a également clairement indiqué qu’il ne permettrait à quiconque pouvant prétendre à Bebbanburg d’être laissé en vie, ce qui signifie qu’il pourrait s’en prendre à la famille d’Uhtred pour le faire sortir.

Une autre fois sauter?

Comme nous l’avions prévu pour la quatrième saison, nous nous attendons également à voir un autre saut de temps pour la cinquième saison. Nous ne nous attendons pas à ce que de nombreux personnages modifient trop leur apparence, mais le plus grand changement se produira entre les fils du roi Edward Aethalsten et Aelfweard, qui auront besoin de nouveaux acteurs pour refléter leur croissance.

Aelswith est assassiné

Le gardien intrigant et ambitieux, Aethelhelm the Elder, souhaite voir son petit-fils, le deuxième-né du fils du roi Edward, Aelfweard, prendre la couronne à la mort de son père. Malheureusement pour Aethelhelm, la mère du roi Edward, Aelswith complote pour voir son petit-fils aîné, Aethalstan, sur le trône à la place.

Malheureusement, il ne semble pas qu’Aelswith ait beaucoup plus de temps à vivre après avoir été empoisonné par Aethelhelm pendant le siège de Winchester. Même si elle devait se rétablir, il est probable qu’Aethelhelm trouvera un moyen de disposer de son adversaire politique et veillera à ce qu’Aethalstan n’ait pas d’allié fort devant les tribunaux quand Edward finira par mourir.

Si les plans d’Aethelhem sont découverts, cela pourrait avoir des répercussions désastreuses pour lui et sa famille.

De nouvelles menaces du Nord et de l’Est?

Les Danois ont perdu une énorme quantité de territoire au profit des Saxons, il ne serait donc pas surprenant de voir plus de Danois arriver de l’étranger pour tenter de récupérer les terres perdues. Brida, qui a été vue pour la dernière fois en train de donner naissance au bébé de Ragnar, veut toujours se venger d’Uhtred et des Saxons. Vengeance et pleine de fierté, Brida est susceptible de refaire surface, et peut-être avec une autre armée derrière elle. Il y a aussi la question de Haesten survivant au siège de Winchester, et le serpent glissant est lié pour trouver son chemin dans le cercle intérieur de quelque seigneur danois.

Quant au Nord, les Écossais ont commencé à tourner leur attention vers le sud. Les Danois peuvent être disposés à abandonner des terres dans le Nord si cela signifie reprendre le contrôle d’East Anglia et potentiellement conquérir Mercia et Wessex une fois pour toutes.

Comment les livres vont influencer la cinquième saison de The Last Kingdom

La quatrième saison a poursuivi la tendance que nous avons remarquée des saisons précédentes de The Last Kingdom, selon laquelle chaque saison couvre à peu près les événements de deux livres des romans The Saxon Stories. La saison 4 a couvert les événements de The Pagan Lord et The Empty Throne.

Avec chaque saison qui passe, la série s’écarte de plus en plus des romans, mais en recherchant l’intrigue des livres, il y a encore des rythmes majeurs que la série continue de suivre. De telles discussions comme l’âge d’Uhtred ne sont pas discutées de manière aussi approfondie dans la série que dans les romans, auxquels, selon les événements de la quatrième saison, dans les livres, Uhtred a plus de 50 ans.

La cinquième saison de The Last Kingdom couvrira les événements des neuvième et dixième romans, Warriors of the Storm et The Flame Bearer.

Combien de saisons de The Last Kingdom pouvons-nous espérer voir de plus?

À en juger par le nombre de livres couverts par saison, nous estimons que The Last Kingdom durera encore au moins 3 saisons, ce nombre comprenant la cinquième saison.

SaisonLivres couverts1The Last Kingdom1The Pale Horseman2The Lords of the North2Sword Song3The Burning Land3Death of Kings4The Pagan Lord4The Empty Throne5Warriors of the Storm5The Flame Bearer6War of the Wolf6Sword of Kings7War Lord

La septième saison serait la première de la série à ne couvrir que les événements d’un livre, mais comme le dernier roman de The Saxon Stories, il serait juste de concentrer une saison entièrement sur le livre. Il y a toutes les chances que la dernière saison ne nécessite pas dix épisodes.

Quels acteurs reviendront pour la cinquième saison de The Last Kingdom?

Nous nous attendons à voir les acteurs suivants reprendre leurs rôles pour la cinquième saison de The Last Kingdom:

RoleCast MemberUhtredAlexander DreymonBridaEmily CoxAethelflaedMillie BradyAelswithEliza ButterworthKing EdwardTimothy InnesYoung UhtredFinn ElliotStiorraRuby HartleySihtricArnas FedaraviciusFinanMark RowleyOsforthEwan MitchellEadithStefanie MartiniHaestenJeppe Beck LaursenFather PyrligCavan ClerkinÆthelhelm le ElderAdrian SchillerSigtryggrEysteinn SigurðarsonWhitgarOssian Perret

Il n’y a pas de nouvelles sur les nouveaux membres potentiels de la distribution pour la cinquième saison de The Last Kingdom, mais nous garderons une trace de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de casting.

Quel est le statut de production de The Last Kingdom saison 5?

Compte tenu du fait que le renouvellement n’a pas encore eu lieu, la production pour la cinquième saison sera minime. À ce jour, nous nous attendions à ce que les scénaristes rédigent l’histoire de la cinquième saison, et c’est juste la question d’attendre le renouvellement avant que la production puisse commencer pour la saison 5.

On ne sait pas quand la production devrait commencer, car on ne sait pas dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 aura un impact sur la production. La pandémie a déjà entraîné le retard d’un nombre incalculable de productions, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des conflits d’horaire potentiels entre différentes séries et films.

Tout comme la quatrième saison, nous garderons un journal de tout ce qui concerne la production de la saison 5 de The Last Kingdom.

Combien d’épisodes pouvons-nous attendre de la cinquième saison de The Last Kingdom?

Nous nous attendons à voir dix autres épisodes au cours de la cinquième saison.

Aimeriez-vous voir une cinquième saison de The Last Kingdom sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!