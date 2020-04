The Last Laugh: 20 épisodes TV d’anthologie d’horreur à regarder ce poisson d’avril

Dans un monde qui se sent souvent inhospitalier ou injuste, l’humour est la façon dont beaucoup d’entre nous traversent nos jours. Un bon rire aide à soulager le stress, la tension peut être coupée avec une bonne blague et les sujets sérieux peuvent être facilement contextualisés grâce à la comédie.

Ensuite, il y a ceux qui gâchent le plaisir en allant trop loin. Ils peuvent certainement être une nuisance dans la vraie vie, mais ils ne sont rien comparés aux jokers de cette série d’épisodes d’anthologie.

Des clowns de classe aux farceurs, des adolescents insensés aux filous sadiques, ces histoires vous feront reconsidérer votre prochaine blague du poisson d’avril…

L’auto-stoppeur (1983): Joker

À ne pas confondre avec le film The Hitcher, cette anthologie de 1983 suit l’homonyme de la série, un nomade anonyme vêtu de denim qui propose un assortiment de contes captivants. «Joker» concerne une femme (Kelly Lynch) qui est traquée par un farceur déchaîné. Elle soupçonne que son collègue est derrière tout, mais le coupable est vraiment quelqu’un de son passé.

Bien que l’histoire semble assez simple, il se passe plus de choses ici que ce que la victime ou le harceleur ne laisse entendre.

Contes de l’inattendu (1979): Où est votre sens de l’humour?

Créés par l’auteur Roald Dahl, Tales of the Unexpected est fréquemment utilisé dans tous les genres. Cette entrée du scénariste Peter Ransley montre une femme marre du mari de son meilleur ami. Le problème est qu’il aime jouer des blagues pratiques que le protagoniste trouve à peine amusantes. Elle le gronde, puis prévient qu’un jour une de ses farces ira “mal”.

Bien que cela ressemble à une menace, il s’agit davantage de simples desserts.

As-tu peur du noir? (1990): L’histoire du clown cramoisi

Une paire de frères se chamaillent sont au cœur de ce classique Are You Afraid of the Dark? épisode. Mike est l’aîné des deux, et il est frustré par la façon dont son jeune frère Sam s’en sort avec son comportement bratty. Pour donner une leçon à Sam, Mike plaisante en disant que le clown cramoisi le punira.

Il s’agit d’un épisode considérablement édifiant d’une série où les enfants ne survivent pas toujours à leurs épreuves. Ici, la culpabilité inconsciente se manifeste de la manière la plus particulière.

Vision de nuit (2001): Dead Air

Si vous regardiez FOX à l’été 2001, vous vous souvenez peut-être de cette courte anthologie animée par le musicien Henry Rollins. Dans «Dear Air», Lou Diamond Phillips joue un jock de choc de fin de soirée connu pour sa personnalité à l’air détestable. Quand il demande à ses auditeurs de téléphoner dans leurs histoires effrayantes, un fan devient particulièrement créatif avec sa contribution.

La paranoïa imprègne ce suspensoir solitaire de l’écrivain de Ghoulies. Aussi: l’utilisation la plus effrayante du “Downtown” de Petula Clark?

R.L. Stine’s L’heure hantée (2010): Séance

Pendant quatre saisons, The Haunting Hour doit son nom à la collection éponyme de shorts du célèbre auteur pour enfants R.L.Stine. Les histoires antérieures étaient largement basées sur les entrées de son autre omnibus, Nightmare Hour, cependant. «Séance» est un épisode original qui montre à quel point les farces à double tranchant peuvent être.

Avec l’aide de ses amis, une adolescente tente de convoquer le fantôme d’un meurtrier dans le cadre de son plan pour effrayer sa sœur cadette.

The Haunting Hour est connu des fans pour ses fins malheureuses et «Séance» ne fait pas exception.

La zone de crépuscule (2002): Combien aimez-vous votre enfant?

Les gens ne pensent pas trop au redémarrage de la série classique de Rod Serling, mais, à tout le moins, ce fut plein de moments audacieux. “Combien aimez-vous votre enfant?” capitalise sur le boom de la télé-réalité de la décennie. Dans cet épisode, une famille endettée se voit offrir une occasion unique dans la vie lorsque son jeune fils est enlevé. Une émission de téléréalité intervient et offre de l’argent au personnage de Bonnie Somerville si elle peut trouver son enfant. Ce jackpot devient encore plus grand quand elle s’en prend au kidnappeur.

L’épisode va à l’extrême pour satiriser une tendance télévisée qui divise. Même ainsi, la performance vocale de Somerville et la fin détestable font “Combien aimez-vous votre enfant?” difficile à oublier.

Salle 104 (2017): Prank Call

Les frères Duplass se mêlent à tous les genres dans la salle 104, une anthologie où chaque histoire est contenue dans la même chambre de motel à différents moments. Dans «Prank Call», une adolescente en difficulté appelle au hasard des inconnus pour se distraire de ses problèmes. Pourtant, une de ses victimes n’est pas sur le point de la laisser raccrocher sans terminer ce qu’elle a commencé.

Ce thriller provocateur d’un épisode se termine sur une note explosive avant de supplier le public de contempler le pouvoir que nous avons sur les autres.

Cassettes perdues (2008): Hellhound

Les cryptides et autres monstres sont le sujet de cette anthologie obscure de style métrage trouvé. Dans l’épisode “Hellhound”, un groupe de sorcières adolescentes invite un nouveau membre dans le coven. Leur chef veut d’abord lui faire une farce pendant le rituel du cimetière, mais l’apparition soudaine d’un chien noir est catastrophique pour quiconque l’a regardé trois fois.

Comme tous les autres épisodes de ce faux documentaire d’horreur, «Hellhound» est reconstitué avec des interviews «factuelles» et des anecdotes sur les chiens surnaturels.

Galerie de nuit (1970): Grande surprise

Night Gallery était le suivi de Rod Serling de The Twilight Zone. C’était relativement plus subtil et peu d’expérimentation de pensée. Pourtant, il y a eu des épisodes terrifiants, dont un où John Carradine joue un vieil homme énervant. Dans ce court épisode basé sur une histoire de Richard Matheson, le personnage âgé invite trois jeunes écoliers à dénicher une «grosse surprise» dans un champ voisin. Ce qui semble être une blague finit par être loin d’être drôle pour les garçons ou les téléspectateurs à la maison.

Il convient de noter qu’il existe deux versions de cet épisode. La première a duré dix minutes, mais la version syndiquée est le double. Les scènes en boucle créent une toute nouvelle théorie qui explique la conclusion décourageante, sinon vague, de l’original.

Chaire de poule (1995): Tu ne peux pas me faire peur

La jalousie pousse deux garçons à faire une farce à un camarade de classe, une fille qu’ils considèrent comme «Little Miss Perfect». Chaque fois qu’ils essaient de lui faire tomber une cheville, elle les surpasse sans effort et expose leur immaturité. Les choses changent lorsque les garçons utilisent le mythe local de la ville – le marais abrite un monstre de boue – dans leur dernière tactique de peur.

Alors que Goosebumps manque de frayeurs intemporelles, “You Can’t Scare Me” est un épisode véritablement amusant avec des effets spéciaux de qualité pour le temps et le budget.

Le théâtre Ray Bradbury (1988): Le nain

Les œuvres de l’écrivain renommé Ray Bradbury (Fahrenheit 451) ont pris vie dans cette anthologie sur mesure.

“The Dwarf” a le propriétaire d’un labyrinthe de miroir jouant une blague cruelle sur l’un de ses habitués. Une petite personne visite l’attraction tous les soirs pour échapper à l’image qu’il voit autrement chaque jour. Le propriétaire du labyrinthe joue avec le client, mais ne reçoit plus tard que sa propre image réfléchie.

Histoires de fantômes (1997): La nouvelle nounou

Rip Torn raconte cette série spectrale qui a d’abord été diffusée sur The Family Channel (plus tard ABC Family, maintenant Freeform). Comme le titre le suggère, chaque épisode implique un fantôme.

“The New Nanny” a un couple qui embauche Danielle pour s’occuper de leur fils précoce Eric. Pendant toute la nuit, cependant, Danielle ne répond jamais à sa charge car ils ne parlent que par téléphone. Pour aggraver les choses, Eric continue de jouer des tours à Danielle. La vraie question ici est, comment fait-il tout cela s’il ne quitte jamais sa chambre?

Ce qui est essentiellement un spectacle d’une seule femme, “The New Nanny” met un tour intelligent sur l’histoire de baby-sitter en péril.

Dans le noir (2018): Je suis juste en train de baiser avec toi

Les personnages de Hayes MacArthur et Keir O’Donnell se font la tête dans “Je suis juste F * cking avec vous” d’Adam Mason. ” Cet étrange épisode d’Into the Dark sur le thème du poisson d’avril a un homme apparemment doux, qui mène vraiment une double vie de troll en ligne, repoussant le propriétaire espiègle du motel dans lequel il séjourne.

La tension entre eux s’intensifie progressivement avant d’éclater dans un combat tous azimuts pour voir qui a le dernier rire littéral.

Bloodride (2020): L’éléphant dans la pièce

Dans «L’éléphant dans la chambre» de l’anthologie norvégienne Bloodride, une fête costumée de bureau devient hors de contrôle lorsque deux nouveaux employés jouent à des détectives de refroidisseurs d’eau. Récemment, il y a eu un cas d’intimidation au bureau qui s’est terminé par une tragédie, mais les preuves ne concordent pas.

Cet épisode est un excellent exemple de ce qui se passe lorsque vous interférez sans connaître au préalable les faits.

Au-delà de la croyance – réalité ou fiction (1997): Tombeau assis

“Grave Sitting” est le résultat de penser que quelqu’un vous fait une blague. Dans cette anthologie interactive qui teste vos pouvoirs de déduction, l’animateur Jonathan Frakes nous entraîne dans une étrange adaptation d’une légende urbaine populaire. Deux adolescents défient leur ami de s’asseoir sur la tombe d’un meurtrier un soir. Elle accepte, mais comme la soirée continue, elle soupçonne que l’esprit du tueur est avec elle.

Le pouvoir de la suggestion s’avère plus mortel que le fait dans «Grave Sitting».

Effrayé (2017): Kindlesticks

Le gardiennage n’est pas facile, mais Esmée a trouvé un moyen infaillible de garder ses enfants en ligne dans “Kindlesticks”. Dans cette anthologie britannique destinée aux jeunes, les enfants sont assiégés par des forces indépendantes de leur volonté ou de leur compréhension. Esmée réprime le comportement tapageur de ses clients en les menaçant avec un monstre appelé Kindlesticks.

Ce plan fonctionne toujours jusqu’à ce qu’elle rencontre son match sous la forme d’un garçon nommé Ash.

Contes de la crypte (1989): Abra Cadaver

Tony Goldwyn et Beau Bridges jouent une paire de frères et de médecins dans «Abra Cadaver». Stephen Hopkins (A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child) montre à quel point nous allons pour rire et se venger. Dans l’épisode, le mauvais jugement de Carl change la vie de son frère Martin pour toujours, mais ne pense pas que le plaisir s’arrête là. En fait, Martin ne fait que commencer.

Aussi absurde que soit l’histoire de “Abra Cadaver”, elle est jouée directement pour la plupart. Ce suspense besoin de représailles se termine de la manière la plus brutale possible.

Maîtres de l’horreur (2005): Nous crions tous pour la crème glacée

Tom Holland (Fright Night) montre les conséquences d’une farce d’enfance qui a terriblement mal tourné dans l’épisode “Masters of Horror” “We All Scream for Ice Cream”.

Après avoir vécu avec la culpabilité de ce qu’ils ont fait il y a toutes ces années, les enfants, qui sont maintenant des adultes avec leurs propres enfants, sont traqués par une entité surnaturelle.

Il n’y a rien de nouveau dans cet épisode, mais Holland fait bon usage des tropes classiques tout en profitant de l’ouverture de Showtime au gore gluant.

Contes du Darkside (1983): Trick or Treat

Avant que les Contes de George A. Romero du Darkside ne soient ramassés pour sa première saison, il a conçu un pilote stellaire. Dans «Trick or Treat», les agriculteurs d’une zone rurale sont financièrement exploités par un vieil homme riche. À chaque Halloween, le curmudgeon donne à ses débiteurs une chance de vider leur crédit: si leurs enfants peuvent traverser sa maison hantée, les reconnaissances de dette de leurs parents sont détruites.

Cet Halloween, cependant, ne sera pas comme les autres car le vieil homme est sur le point de goûter à sa propre médecine.

La série actuelle était souvent limitée par son budget modeste. En revanche, «Trick or Treat» de Bob Balaban était un épisode à l’imagination riche en merveilles macabres.

Intérieur n ° 9 (2014): Confort froid

Une hotline de crise est le cadre de cet épisode profondément troublé. Au centre d’appels, un nouvel opérateur nommé Andy parle à Chloé, une adolescente à risque. L’incident se dirige vers le sud et Andy est suspendu, réfléchissant au sort de Chloé.

Les showrunners Steve Pemberton et Reece Shearsmith ont fait leurs débuts de réalisateur ici. Leur première sortie est aussi distinguée que sombre. La paire expérimente en filmant les événements du stand neuf à Comfort Support Line à travers une lentille fixe. Cela comprend un dernier coup qui surprendra tout le monde.