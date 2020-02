The Last Man TV Series recrute Ben Schnetzer pour le rôle principal / film

Ce fut un long chemin pour l’adaptation en série FX du roman graphique de science-fiction primé de Brian K. Vaughn et Pia Guerra Y: Le dernier homme. Le projet est en préparation depuis des années, frappant speedbump après speedbump, et avec la production juste au coin en avril, il semblait que la série avait un gros problème avec star Barry Keoghan (1917) quittant le rôle principal. Cependant, il semble que la production se soit rapidement rétablie en chancelant dans l’étoile Warcraft Ben Schnetzer pour prendre le relais en tant que star de l’émission.

La variété a le mot sur Ben Schnetzer dans la série télévisée Y: The Last Man en tant que Yorick Brown, le dernier homme parti sur une planète où un événement tue simultanément tous les mammifères vivants avec un chromosome Y – y compris les embryons et le sperme – créant un message – société apocalyptique entièrement dirigée par des femmes.

Le plus grand rôle de Schnetzer à ce jour était dans l’adaptation fantastique du jeu vidéo à succès Warcraft, ainsi que dans des films comme Snowden, Pride et The Book Thief. Mais il est également apparu dans des émissions de télévision telles que The Truth About the Harry Quebert Affair et Happy Town, ainsi qu’un autre pilote de drame FX appelé Gone Hollywood. Ce n’est pas une carrière aussi décorée que Barry Keoghan, mais j’espère que Schnetzer apporte toujours une riche performance à la table.

Il reste à voir si cette voie difficile vers la production vaudra la peine d’attendre. N’oublions pas qu’en plus du processus de développement sur cinq ans de cette série, il y a eu une fois une tentative de transformer Y: The Last Man en une série de films avec le réalisateur D.J. Caruso et sa star de Disturbia et Eagle Eye Shia LaBeouf. Hollywood veut donc donner vie à ce roman graphique depuis longtemps. De plus, c’est un roman graphique tellement vénéré qu’il a beaucoup à vivre avec la base de fans.

Eliza Clark (Extant, Animal Kingdom) sert maintenant de showrunner, et le casting précédemment annoncé de Diane Lane, Amber Tamblyn et Imogen Poots est toujours à bord, comme Timothy Hutton, qui incarne le président des États-Unis, qui ne sera probablement pas présent dans la série à moins que de nombreux flash-back ne soient utilisés.

On ne sait pas quand Y: The Last Man doit faire ses débuts, mais nous vous tiendrons au courant.

