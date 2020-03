‘The Last of Us’ aura une série pour HBO réalisée par les créateurs de ‘Chenobyl’

La meilleure nouvelle de la semaine a pris du temps mais elle est arrivée … L’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire va être transformé pour toucher toutes les télévisions du monde en format série. En attendant le deuxième opus du jeu vidéo, la nouvelle arrive que The Last of Us aura une série pour HBO.

En soi, cette nouvelle est celle qui vient nous faire sortir de nos sièges, mais ce n’est vraiment qu’une petite partie de ce qui devrait nous exciter. Cette adaptation de The Last of Us sera réalisée conjointement par Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, une série qui a remporté dix-neuf nominations aux Emmy Awards avec trois d’entre eux et Neil Druckmann, le créateur de Le dernier d’entre nous. Donc, pratiquement à partir de maintenant, nous pouvons nous attendre à une adaptation faite avec le plus haut niveau et vraiment fidèle à l’essence du jeu.

Selon les informations partagées exclusivement par The Hollywood Reporter, Craig Mazin a déclaré avant la nouvelle du prochain communiqué: “Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur qui travaille au milieu des jeux vidéo, et” The Last of Us “est son chef-d’œuvre. Avoir l’opportunité d’adapter ce travail artistique impressionnant est un rêve pour moi depuis des années et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. »

D’un autre côté, Neil Druckmann est également sorti pour déclarer pourquoi il pense que Mazin est celui qui porte son histoire à ce nouveau format: «Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également surpris par son approche narrative et son amour et son une profonde compréhension de “The Last of Us”. ” Enfin, Druckmann a déclaré: «Avec‘ Chernobyl ’, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de «The Last of Us» en tant qu’émission de télévision. ».

Quand nous disons que The Last of Us est l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire, nous ne plaisantons pas et nous ne le disons pas. Cette histoire post-apocalyptique est devenue l’un des jeux vidéo les plus récompensés avec plus de 240 récompenses sur le dos du meilleur jeu de l’année. À l’époque, il se vendait à plus de 17 millions d’exemplaires à la fois dans sa version originale sur PlayStation 3 et dans une version remasterisée sur PlayStation 4.

“Notre partenariat avec Craig, Neil, Carolyn, Sony, Naughty Dog et les équipes PlayStation pour donner vie au monde virtuel à ce jeu acclamé est une opportunité incroyablement excitante pour nous.”, a déclaré le président de la programmation de HBO, Casey Bloys. Et oui, bien sûr. Ils viennent de nouer une histoire qui, presque les yeux fermés, sera un succès.