‘The Last of Us’ de HBO présentera un auteur-compositeur de jeux vidéo original

La série “The Last of Us” ne tarde pas à attirer les talents. Après avoir annoncé que le célèbre jeu vidéo Naughty Dog serait adapté à la télévision par le créateur de ‘Tchernobyl’, Craig Mazin, et Neil Druckmann, codirecteur et scénariste de l’œuvre originale, il a maintenant été révélé que la musique du projet HBO sera fournie par Gustavo Santaolalla, dont les accords délicats marquaient déjà le rythme tendu du célèbre jeu publié en 2013.

Ellie joue de la guitare dans “The Last of Us Part II”

Cet ajout a été dévoilé par Druckmann lui-même via son compte Twitter: “C’est passionnant! En plus de prêter son incroyable talent musical à” The Last of Us Part II “, Gustavo Santaolalla se joindra à nous pour amener “The Last of Us” à HBO“Ce à quoi Mazin a répondu, également via Twitter:” Ce n’est pas “The Last of Us” sans Gustavo. “

Cette déclaration est tout à fait vraie, comme l’a souligné Sony lors du coup d’envoi de leur conférence E3 en 2018 avec une performance en direct de Santaolalla, qui a servi à présenter le matériel promotionnel attendu pour la suite de “The Last of Us”, qui sortira le 29 mai sur PlayStation 4. Et avec leur ajout à la série HBO, Druckmann et Mazin s’assurent un partenaire inégalé, qui ajoute deux Oscars pour la composition des bandes sonores de “Babel” et “Brokeback Mountain”.

Un monde de possibilités

Pour le moment, l’approche que Mazin et Druckmann appliqueront à l’adaptation télévisuelle de “The Last of Us” reste un mystère, même s’il a été confirmé que Joel et l’adolescente Ellie resteront les protagonistes, ils devront donc traverser à nouveau notre planète désolée, décimée après une infection qui pourrait trouver sa solution dans cette paire de personnages conflictuels.

