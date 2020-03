‘The Last of Us’ de HBO trouve son premier candidat pour jouer Joel

Quand il a été annoncé que HBO développait une série pour “The Last of Us” il y a seulement deux semaines, il était impossible d’imaginer que ses thèmes d’isolement et de dévastation nous plairaient tant à l’époque du coronavirus. Cependant, jusqu’à la sortie de la suite du jeu vidéo fin mai, la pré-production de l’adaptation restera paralysée, ce qui Cela n’a pas empêché un acteur de soumettre sa candidature via Twitter pour y jouer.

Joel dans “The Last of Us” et Rob McElhenney dans “Mythic Quest”

Lassé de l’enfermement, Rob McElhenney a demandé aux scénaristes de la future série, Craig Mazin et Neil Druckmann, de se dépêcher de nous divertir pendant ces semaines où nous serons un peu dans la rue: “Ils devraient cesser d’être si égoïstes et réaliser que le monde est enfermé et libérer immédiatement “The Last of Us Part II” et la “The Last of Us” minisérie“En réponse à cette plaisanterie, Mazin, créateur de” Tchernobyl “, a répondu avec audace:” Pour quelqu’un crédité de plus de 150 épisodes à la télévision, il semble que vous ne compreniez pas comment cela se fait. “

Et son partenaire de développement, Druckmann, a également évoqué l’exigence du créateur de “Mythic Quest”: “Mon oncle, qu’est-ce que tu me fais? Comme si cette semaine n’était pas assez folleAinsi, le co-réalisateur et scénariste de “The Last of Us”, a fait allusion au rapport publié par Kotaku dans lequel les conditions difficiles dans lesquelles l’équipe de la suite du jeu vidéo travaille pour respecter sa date de sortie ont été exposées. Le moment est donc venu où McElhenney, mieux connu pour être l’une des personnes à l’origine de “Hung in Philadelphia”, a humoureusement abandonné sa candidature pour diriger le casting de la série: “En tant que favori évident pour jouer Joel, je pense que c’est ma responsabilité de parler au nom de la communauté.. “

Rôle alternatif

Cependant, McElhenney n’a pas perdu de temps à ruiner sa proposition amusante en lançant une bande à Mazin: “En regardant «Tchernobyl», je pensais que vous aviez une sorte de magie noire qui vous permettait de créer des chefs-d’œuvre à partir de rien. Votre travail dans “Superhero Movie” et “Scary Movie 4” ne fait que le corroborer. “Un souvenir qui n’est pas passé inaperçu par Mazin, qui a condamné McElhenney à parcourir la série:”Vous mourrez rapidement et, surtout, hors caméra. “

.