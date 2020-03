“The Last of Us” fera le saut à la télévision avec HBO et le créateur de “Tchernobyl”

* En préparation

Alors que “Uncharted” s’apprête à pénétrer (enfin) le grand écran, une autre propriété intellectuelle de Naughty Dog servira de base à la création d’une fiction télévisuelle prometteuse. N’ayant pas réglé son adaptation cinématographique, “The Last of Us”, l’un des jeux vidéo les plus acclamés de l’histoire, a trouvé l’amparo sur HBO pour développer une série développée par Craig Mazin, créateur du primé «Tchernobyl».

Mazin ne sera pas seul dans cette tâche complexe, puisque Neil Druckmann, scénariste et co-réalisateur du jeu original, sera également scénariste dans l’adaptation, en plus d’agir en tant que producteur exécutif, comme le fait avancer The Hollywood Reporter. Ce sera la première série de PlayStation Productions, avec la participation de Sony Pictures Television, et pour cela nous avons choisi l’un des titres les plus célèbres de la génération actuelle et de la dernière génération, qui Il comportera une suite qui sortira le 29 mai.

Nous sommes tellement excités de faire équipe avec @HBO pour créer une nouvelle série The Last of Us

5 mars 2020

“Neil Druckmann est, sans aucun doute, l’un des meilleurs conteurs dans le monde des jeux vidéo, et” The Last of Us “est son excellent travail. Avoir la possibilité d’adapter cette œuvre d’art est un rêve pour moi depuis des années, donc je me sens honoré de pouvoir le faire en collaboration avec Neil “, a déclaré Mazin, tandis que Druckmann n’a pas manqué d’apprécier son compagnon de voyage:” Dès le premier moment, je me suis assis pour parler à Neil , son approche, son amour et sa compréhension de “The Last of Us” m’ont époustouflé. “

