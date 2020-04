«The Last of Us Part II» a été retardé indéfiniment

Initialement prévu pour une sortie en février avant d’être renvoyé au 29 mai prochain, nous avons malheureusement appris aujourd’hui que Le dernier d’entre nous, partie II a * encore * été retardé.

À l’heure actuelle, le jeu n’a plus de date de sortie prévue.

Naughty Dog a publié la triste nouvelle sur Twitter cet après-midi: «Nous avons presque terminé le développement. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs. Cependant, même avec la fin du jeu, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II à notre satisfaction. Nous espérons que ce ne sera pas un long retard. “

Vous pouvez lire la déclaration complète de Naughty Dog ci-dessous.

Extrêmement triste de vous annoncer cette nouvelle. En fin de compte, la situation est hors de notre contrôle. Nous espérons que vous comprenez. Restez en sécurité là-bas. ❤️ https://t.co/fqvp6sraX6

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 2 avril 2020