The Last Of Us Part II est retardé “jusqu’à nouvel ordre”

Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont rapporté que The Last of Us Part II sera retardé indéfiniment en raison de la pandémie actuelle de coronavirus. Selon Sony et le studio de développement, l’annulation provisoire de la date de sortie prévue n’est pas due au fait que le jeu n’est pas terminé, mais plutôt à des problèmes de logistique et de marketing. Iron Man VR de Marvel a également été retardé. Les deux jeux n’ont pas encore de nouvelle date de sortie.

Selon Sony, les deux jeux seront retardés “jusqu’à nouvel ordre”, donc pour le moment il n’y a pas de nouvelle date de sortie. Selon l’entreprise, il s’agissait d’une décision difficile, mais qu’ils ont été forcés de prendre en raison des conditions actuelles causées par la pandémie de coronavirus (COVID-19) dans le monde. “Logistiquement, la crise mondiale nous limite à offrir l’expérience de lancement que les joueurs méritent.”

Pour sa part, Naughty Dog, studio de développement derrière TLOU, a publié une déclaration disant que ils ne pensent pas que le délai est trop long. Voici la déclaration qu’ils ont publiée sur leur compte Twitter:

Comme vous l’avez sûrement vu, la première de The Last of Us Part II a été retardée. Nous sommes sûrs que cette nouvelle est aussi décevante pour vous que pour nous. Nous voulons vous toucher tous en tant que communauté pour vous donner plus d’informations.

La bonne nouvelle est que nous sommes sur le point de terminer le développement de The Last of Us Part II. Nous corrigeons les derniers bugs.

Cependant, même si nous avons terminé le jeu, nous sommes confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique qui est hors de notre contrôle, nous n’avons pas pu sortir The Last of Us Part II comme nous le voulions. Nous voulons que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II en même temps, en nous assurant que nous avons fait de notre mieux pour offrir la meilleure expérience à tous. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.

Cette décision nous a beaucoup découragés, mais nous avons compris que c’était la meilleure chose et la plus juste pour les joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long retard et nous les mettrons à jour au fur et à mesure que nous aurons plus d’informations.

Nous souhaitons à vous, votre famille et vos amis de maintenir la meilleure santé. Merci d’être des fans incroyables et de votre soutien continu.

Faites attention!

Le dernier d’entre nous, partie II, avait déjà été reporté de février de cette année au 29 mai.

