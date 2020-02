The Last Stand, table ronde des écrivains de THR et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez un court métrage d’animation intitulé Star Wars: The Last Stand cela fait des Stormtroopers un peu plus habiles en tant que soldats avec des visuels élégants. De plus, regardez la table ronde des écrivains du Hollywood Reporter avec les scribes derrière Hustlers, Jojo Rabbit, Bombshell, et plus. Et enfin, regardez le défilé traditionnel du Super Bowl avec MVP Patrick Mahomes.

Tout d’abord, Sekani Motion Design a créé ce court métrage animé de CGI intitulé Star Wars: The Last Stand avec Stormtroopers étant un peu plus habile en tant que soldats. Non, il ne s’agit pas d’une cinématique de jeu vidéo, mais d’une vidéo animée entièrement rendue créée avec Cinema 4D, Houdini, Nuke, Redshift, X-particules et Adobe Suite. Je ne sais pas pour vous, mais j’aimerais voir un film ou une émission Star Wars animé dans ce style.

Ensuite, poursuivant leur série de tables rondes, The Hollywood Reporter a rassemblé les écrivains Taika Waititi (Jojo Rabbit), Lorene Scafaria (Hustlers), Destin Daniel Cretton (Just Mercy), Anthony McCarten (Les Deux Papes), Charles Randolph (Bombshell), et Kasi Lemmons (Harriet) pour discuter de leurs scripts, de l’art d’écrire des scénarios, etc.

Enfin, regardez le défilé du Super Bowl LIV que Disney Parks a organisé après que les chefs de Kansas City ont remporté le grand match le week-end dernier. Patrick Mahomes était là pour le défilé alors que la foule se rassemblait pour encourager le MVP. C’est une tradition pour le MVP d’aller à Disney World le lendemain du Super Bowl, et sa famille peut aller avec eux.

Articles sympas du Web: