‘The Letter for the King’ Saison 1: à venir sur Netflix en mars 2020, Plot, Cast & Trailer

Mars va être un mois empilé d’originaux sur Netflix, et en ajoutant à cette fantastique sélection de titres se trouve la prochaine série d’aventures The Letter for the King. Un pour vous et toute la famille pour profiter ensemble, nous avons tout ce que vous devez savoir sur The Letter for the King, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Letter for the King est une prochaine série d’aventures familiales Netflix Original basée sur le livre néerlandais De brief voor de Koning de l’auteur Tonke Dragt. Par tous les moyens, une histoire relativement inconnue dans certaines poches du monde, l’histoire de La Lettre au Roi est l’un des contes hollandais les plus aimés de l’histoire. L’adaptation est assurée par le studio de production FilmWave et le showrunner Will Davies. Brandon Campbell a composé la musique de la série, qui a déjà travaillé sur d’énormes séries comme Game of Thrones et Westworld.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Letter for the King?

La première saison de La Lettre du Roi arrive sur Netflix le 20 mars 2020.

La série sera-t-elle disponible pour être diffusée dans ma région?

Certes, en tant qu’original Netflix complet, aucune région ne sera exclue de regarder The Letter for the King.

Quelle est l’intrigue de La Lettre du Roi?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Tiuri, un écuyer adolescent, répond à un appel à l’aide qui l’envoie en mission périlleuse à travers les trois royaumes pour livrer une lettre secrète au roi.

Qui sont les acteurs de The Letter for the King?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour The Letter for the King:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? TiuriAmir WilsonLe gamin qui serait roi | Secret GardenPrince ViridianGijs BlomBoys | La lettre du roi | La Bataille OubliéeArmanIslam BouakkazAprès La VieFoldoJack BartonGrantchesterJussipoJonah LeesSun Records | Conte de contes | Eric & ErnieLaviniaRuby Ashbourne SerkisSex & Drugs & Rock & Roll | Trésor national | Le SerpentJabrootTawfeek BarhomLa section rythmique | La tour imminente | Arabes dansantsRistridinKen NwosuChristopher Robin | Killing Eve | Cold Cold LaneQueen AlianorEmilie CocquerelLion | Les nouvelles légendes de l’argent | Consolation de Joe CinqueSir FantumarOmid DjaliliLa maman | L’infidèle | GladiatorJaroPeter FerdinandoGhost in the Shell | Le roi Arthur: la légende de l’épée | High-RiseBorsJóhannes Haukur JóhannessonAlpha | Les innocents | Game of ThronesDaryaKemi-Bo JacobsLondon est tombé | Doctor Who | McMafiaIonaThaddea GrahamCurfew | Château de Dani | Le mystère des particulesArdocKris HitchenDésolé, vous nous avez manqué | Coronation Street | Épais comme Steves »La série est-elle disponible en anglais?

Alors que l’histoire elle-même est basée sur un conte hollandais, la série a été filmée en anglais.

Quand et où a eu lieu la production de La Lettre du Roi?

Le tournage de la série a eu lieu en Nouvelle-Zélande et en République tchèque, à partir de novembre 2018.

Combien d’épisodes comportera la première saison?

La première saison de The Letter for the King comprendra un total de six épisodes.

La série sera-t-elle disponible pour être diffusée en 4K?

En tant qu’original Netflix, la série sera disponible en streaming en 4K. Pour regarder The Letter for the King en 4K, vous aurez besoin d’un abonnement premium, d’un appareil 4K et d’une connexion Internet décente.

Qu’est-ce que De Brief voor de Koning?

Le livre sur lequel la série est basée, De Brief Voor de Koning, est reconnu comme le meilleur livre de jeunesse néerlandais de la seconde moitié du XXe siècle. Depuis sa sortie, le livre a été traduit dans plus d’une douzaine de langues dans le monde, dont celle du japonais, de l’italien et de l’espagnol. La traduction anglaise n’est arrivée qu’en 2013.

Dans le monde, De Brief Voor de Koning s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Fin 2018, le livre avait atteint une cinquantième édition record.

Une deuxième saison est-elle prévue pour The Letter for the King?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun plan confirmé pour une deuxième saison de The Letter for the King. Les abonnés intrigués seront heureux d’apprendre qu’il existe le deuxième livre de la série, Geheimen van het Wilde Woud, qui traduit en anglais est Les secrets du bois sauvage.

Une deuxième saison dépendra entièrement des performances de la première saison.

