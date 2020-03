«The Living Dead»: un nouveau roman co-écrit par George A. Romero repoussé au mois d’août

Avant son décès en 2017, la légende de l’horreur tardive George A. Romero avait travaillé sur un tout nouveau roman de zombies intitulé Des morts-vivants, qui devait faire sortir sa longue saga de zombies de l’écran et entrer dans le monde de l’impression. Malheureusement, Romero n’a jamais eu la chance de terminer le roman, mais l’auteur Daniel Kraus l’a maintenant terminé en utilisant ses notes.

Tor Books avait initialement prévu de publier l’épopée de zombies de 656 pages en juin prochain, mais nous avons appris cette semaine que le roman sera maintenant publié sur 4 août 2020.

The Living Dead est un tout nouveau chef-d’œuvre de Romero, qui se déroule de nos jours et qui n’est basé sur aucun des films, et il promet d’être une lecture essentielle pour tous les fans d’horreur.

Dans les morts-vivants…

«Le 24 octobre, John Doe est ressuscité des morts. Le médecin légiste adjoint Luis Acocella et son assistante Charlene Rutkowksi le revisitent quand cela se produit, et ainsi commence un cauchemar mondial au-delà de la compréhension.

«Greer Morgan est une adolescente vivant dans un parc à roulottes, et lorsque les morts commencent leur agression, la véritable nature de ses voisins est révélée. Chuck Chaplin est une jolie présentatrice de nouvelles par câble, et la peste apporte un but soudain à sa vie vide.

«Karl Nishimura est le barreur de l’U.S.S. Vindicator, un sous-marin nucléaire, et il se bat contre une prise de contrôle zombie complète de sa ville sur la mer. Et pendant ce temps, une mystérieuse femme nommée Etta Hoffmann enregistre la progression de l’épidémie dans un bunker à D.C., ainsi que les rêves brisés et les espoirs obstinés d’une nation qui n’est pas prête à abandonner.

“Réparti sur trois périodes distinctes et combinant le commentaire social mordant de Romero avec le cadeau de Kraus pour la belle et grotesque, le livre se propage alors que la peste zombie explose, perdure et enfin, dans un acte final choquant, commence à changer radicalement.”