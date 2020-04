The Longest War Promo: Showtime’s Homeland Companion Documentary

La promo de la guerre la plus longue pour le documentaire compagnon de Showtime’s Homeland

Showtime a débuté un clip de premier aperçu pour le prochain long métrage documentaire La guerre la plus longue du réalisateur Emmy, Greg Barker (Chasse à l’homme: l’histoire intérieure de la chasse à Ben Laden) qui joue le rôle de compagnon de la dernière saison de la série à suspense d’espionnage Patrie. Le clip peut être visionné dans le lecteur ci-dessous!

Le documentaire cherche à dévoiler l’histoire longue et moralement compliquée de la CIA dans le pays de l’Afghanistan des années 1980 à nos jours à travers des témoignages convaincants de première main d’officiers de la CIA et d’autres hauts responsables américains, parmi lesquels l’ancien cible de la CIA Lisa Maddox, un champ officier dans le pays qui a rejoint la communauté du renseignement après avoir été témoin de l’attaque du 11 septembre contre le Pentagone et s’interroge maintenant sur l’efficacité de la plus longue guerre américaine.

La guerre la plus longue est produit par PatrieEst Alex Gansa et Howard Gordon aux côtés de Barker et Dian Becker, avec Peter Bergen et Tresha Mabile attachés en tant que producteurs.

Le long métrage documentaire sera présenté en première sur Showtime le dimanche 19 avril à 22 h. EST après l’avant-dernier épisode de Patrie.