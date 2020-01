«The Lost Boys»: le CW commande un nouveau pilote à Rob Thomas

HISTOIRES CONNEXES

Si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez, essayez, essayez à nouveau.

La CW prend officiellement un autre coup de poignard chez The Lost Boys, remettant une nouvelle commande de pilote à l’adaptation en série à longue gestation de Rob Thomas du film culte des vampires de 1987. En mai dernier, le réseau – après la mort de Thomas et de son compatriote EP Heather Mitchell, premier pilote avec Tyler Posey et Kiele Sanchez – a annoncé que le projet serait redéveloppé. En plus d’un nouveau script (de Thomas et Mitchell), Pilot No. 2 présentera un casting entièrement nouveau et un nouveau réalisateur dans Marcos Siega (The Vampire Diaries).

“Il y avait des scènes sur lesquelles nous pensions que nous pourrions faire un meilleur travail, donc ça passe par une réécriture de 40%”, a déclaré Thomas à notre site soeur Deadline au printemps dernier. “Ce n’est pas une réécriture totale.”

La nouvelle ligne de connexion Lost Boys est la suivante: «Lorsqu’une mère et ses fils de la génération Z déménagent dans la ville balnéaire où elle a grandi, ils découvrent qu’il y a une raison sinistre que les enfants locaux cool dorment toute la journée, font la fête toute la nuit, ne grandissent jamais et ne vieillissez jamais. Les liens familiaux sont mis à l’épreuve alors que les frères se retrouvent de part et d’autre d’une lutte mythologique. »

Vendredi, la CW a également passé une commande pilote pour le drame Maverick de Josh Schwartz et Stephanie Savage. Situé dans une Amérique actuelle qui se trouve sous un régime autoritaire, le projet – écrit par l’écrivain Jane the Virgin Merigan Mulhern – se concentre sur une première fille fictive dont la vision du monde est secouée lors de son premier jour à Georgetown. Défiée par ses camarades de classe et sous l’œil vigilant d’agents des services secrets, elle devra décider si sa loyauté va à sa famille ou à une résistance croissante alors qu’elle navigue dans sa première année. Lis Rowinski et Warren Hsu Leonard serviront d’EP aux côtés de Schwartz et Savage.

Les pilotes de porte dérobée pour Arrow, intitulés Green Arrow et les Canaries, et la série préquelle des 100, Anaconda, sont également en lice pour la saison télévisée The CW 2020-2021.