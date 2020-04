“The Magicians” Saison 5: Pourquoi pas de caméo Quentin de Jason Ralph

HISTOIRES CONNEXES

Si vous espériez voir Quentin Coldwater une dernière fois avant que The Magicians ait terminé sa course mercredi dernier, alors vous n’avez malheureusement pas eu de chance.

Étant donné que la série Syfy est un drame fantastique, il n’est pas hors de la possibilité d’imaginer un scénario dans lequel le personnage cher (joué par l’ancien habitué de la série Jason Ralph) aurait pu en quelque sorte faire une apparition malgré sa disparition. Mais le co-showrunner John McNamara dit à TVLine qu’il n’a pas été question de ramener Q pendant la course d’adieu, “parce que la mort doit être réelle, même dans une émission fantastique.”

McNamara ajoute qu’il ne voulait pas ressusciter le personnage et “enlever la piqûre ou la douleur de perdre quelqu’un dans votre vie ordinaire. Je pense qu’il est vraiment important que [Quentin’s loved ones] traiter le deuil de façon réelle et que le deuil en vaille la peine, dans un sens. Sa vie était importante. Il a joué un rôle extrêmement important dans la façon dont ils ont changé et qui ils sont devenus. Comme cela arrive souvent, sa mort les a façonnés et les a forcés à grandir et les a forcés à regarder leur propre vie et leurs propres relations. »

À cette fin, McNamara fait l’éloge de l’évolution d’Alice au cours de la dernière saison alors qu’elle luttait contre la perte de quelqu’un très proche d’elle. “J’ai adoré qu’Alice passe la majeure partie de la saison en pensant que la page de semences mondiale a quelque chose à voir avec Quentin et qu’elle apprenne enfin la vérité à son sujet”, a déclaré McNamara. “C’est un moment énorme pour elle qui ne pourrait atterrir que si Quentin n’est pas vraiment dans sa vie, et elle l’accepte maintenant. Je pensais que c’était une torsion brillante. “

Quant à la possibilité de revisiter Quentin dans l’au-delà, McNamara pense qu’il était “très clair” dans la finale de la saison 4 que Penny “comme,” Vous allez à cet autre endroit, et je reste ici. “”

Cela dit, la chanson du cygne de la série n’était pas entièrement absente de Quentin, vu que le personnage, mais pas l’acteur Jason Ralph, était en quelque sorte revenu. “Nous avons ramené la jeune version de Quentin”, note le co-showrunner Sera Gamble, “et certainement la quête que nous avons vu Alice tout au long de la saison, c’est à 100% qu’elle essaie d’interpréter et de comprendre ce petit morceau de cette personne qui elle aimait… Le personnage de Quentin était présent d’une manière qui, pour nous, semblait refléter ce que l’on ressent quand on pleure quelqu’un. »

Fans de magiciens, avez-vous été déçu de ne pas voir le Q de Ralph? Ou avez-vous apprécié la façon dont l’émission a intégré Q dans la saison? De plus, consultez les questions et réponses post mortem finales de TVLine ici!