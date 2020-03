‘The Magicians’ se terminera avec sa cinquième saison

«Les magiciens» Il se prépare à lancer son dernier sort. Syfy a annoncé que la saison actuelle de fiction fantastique basée sur la série de romans Lev Grossman sera la dernière. Ainsi, le treizième épisode de sa cinquième saison, qui sera diffusé le 1er avril, servira de clôture définitive à l’une des séries les plus particulières de ces dernières années.

Les protagonistes de «Les magiciens»

“‘The Magicians’ fait partie de la famille Syfy depuis cinq saisons fantastiques”, explique Syfy dans un communiqué. “Maintenant que nous approchons de la fin de ce voyage, nous tenons à remercier les producteurs exécutifs John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman et tous nos brillants acteurs, équipe, scénaristes et réalisateurs pour leur belle création. Mais surtout, nous remercions aux fans pour leur formidable soutien et leur passion. Merci à vous, la magie sera dans nos cœurs pour toujours. “

Comme la plupart des fictions sur le câble, ‘The Magicians’ a subi une baisse significative de son audience cette saison. Sa moyenne hebdomadaire n’est que de 881 000 spectateurs, soit environ 26% de moins que sa saison précédente.

Un drame de voyou plein de magie

Basé sur le best-seller de Lev Grossman, «The Magicians» se concentre sur un groupe d’étudiants de l’Université Brakebills qui apprennent à utiliser leurs capacités magiques et pour chasser les créatures maléfiques qui les traquent. La série a fait ses débuts sur Syfy en janvier 2016 et a été l’une de ses fictions les plus cohérentes de la chaîne au cours des quatre dernières années.

La nouvelle de la fin de «The Magicians» suppose que la liste de fiction du réseau câblé appartenant à NBCUniversal a été réduit à seulement quelques séries, «Wynonna Earp» et «Van Helsing». Cependant, cela changera bientôt car Syfy se prépare à publier plusieurs nouvelles propositions dans un proche avenir, notamment «Vagrant Queen» et «Resident Alien». De plus, il a récemment commandé quelques nouvelles séries, dont celui inspiré par le “Jour des morts” de George A. Romero.

