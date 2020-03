“The Mandalorian” ajoute Michael Biehn à la distribution de la saison 2 en tant que chasseur de primes

HISTOIRES CONNEXES

Un favori de science-fiction rejoint le casting de The Mandalorian… et il sait une chose ou deux sur les extraterrestres.

La star de Terminator et des extraterrestres Michael Biehn s’est engagée à jouer un chasseur de primes dans la saison 2 du spin-off de Disney + Star Wars, selon le Hollywood Reporter. Aucun autre détail de personnage n’est disponible pour le moment. (Making Star Wars a pour la première fois rapporté la nouvelle.) Biehn rejoint son collègue Rosario Dawson, qui jouera le favori des fans de Clone Wars, Ahsoka Tano dans la saison 2, dont la première est prévue sur le streamer cet automne.

Biehn s’est imposé comme une icône de film de science-fiction avec des rôles clés dans The Terminator de 1984 (en tant que chasseur de cyborg voyageant dans le temps Kyle Reese) et Aliens de 1986 (en tant que caporal marin Dwayne Hicks), et est également apparu dans The Abyss, Navy SEALs, Tombstone et The Rock, mais ce sera son crédit d’écran le plus important depuis plus d’une décennie. Sur le petit écran, Biehn est apparu sur Law & Order: Criminal Intent and Criminal Minds.

