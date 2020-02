“The Mandalorian & Baby Yoda” Meet & Greet Bientôt dans les parcs à thème Disney

Avec la série Disney + Original, “The Mandalorian”, devenant l’un des plus grands spectacles de la planète, Disney ne laissera pas passer une opportunité, comme le savent Know, “Mando” et “Baby Yoda”, bientôt dans les parcs à thème Disney comme Disneyland et Walt Disney World.

Lors de son entretien avec le vice-président directeur des licences de Lucasfilm, Paul Southern, lors d’un événement spécial précédant la foire du jouet de New York, il a déclaré:

“Donc, la réalité est que nous pensons qu’il est vraiment important pour nos invités dans les parcs de pouvoir rencontrer tous nos personnages clés sur une base personnelle et de première main. C’est donc quelque chose sur lequel nous travaillons. Nous pensons que c’est approprié, et je pense que c’est quelque chose que les invités des parcs peuvent attendre dans un avenir très proche. »

Rien de officiel n’a été annoncé par Lucasfilm ou Disney, mais ce serait une opportunité intéressante de Meet & Greet pour les invités visitant les parcs, en particulier les nouvelles zones thématiques “Galaxy’s Edge” à Disneyland et Disney’s Hollywood Studios.

Il ne serait pas trop difficile pour Disney d’amener quelqu’un à jouer “The Mandalorian”, car il n’enlève jamais son casque, bien qu’un “Baby Yoda” entièrement animatronique coûterait beaucoup plus cher à Disney. Mais s’ils pouvaient mettre cela dans les parcs avant que la deuxième saison ne frappe Disney + à l’automne, ce serait extrêmement populaire auprès des invités.

Aimeriez-vous rencontrer «The Mandalorian» et «Baby Yoda» lors de votre prochain voyage dans les parcs à thème Disney?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.