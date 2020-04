“The Mandalorian” Docuseries Obtient une Date de Première à Disney + – Star Wars

Ceci est le chemin…. pour en savoir plus Mandalorian

Disney + a annoncé que le Star Wars Day aka 4 mai (comme dans «May the Fourth be with you»), il créera la Disney Gallery: The Mandalorian, une série de huit épisodes dans laquelle le producteur exécutif Jon Favreau invite les acteurs et l’équipe à partager un regard sans précédent sur la fabrication de la série qui a débuté en novembre dernier (et a lancé à son tour 1000 mèmes).

Déroulant en huit «chapitres», chaque épisode explorera «une facette différente de la première émission de télévision Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes animées par Favreau». Parmi les sujets abordés, citons le processus de réalisation du film et «le talent artistique derrière les modèles, effets et créatures pratiques de l’émission, ainsi que les influences créatives, la partition emblématique et les liens avec les personnages et accessoires de Star Wars de toute la galaxie.»

“Disney Gallery: The Mandalorian est une opportunité pour les fans de la série de jeter un œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension de la façon dont The Mandalorian s’est réuni et de certains des contributeurs incroyablement talentueux de la saison 1, », A déclaré Favreau dans un communiqué. “Nous avons eu une grande expérience en réalisant le spectacle et nous avons hâte de le partager avec vous.”

Après son lancement le 4 mai, les épisodes suivants seront diffusés le vendredi.

Le même jour, Disney + dit au revoir à The Clone Wars, qui a récemment été relancé pour une septième et dernière saison. Par Disney +, la conclusion explore les événements menant à Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith. Regardez la promo finale de la série ci-dessous: