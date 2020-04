The Mandalorian – Ensemble de collection Scout Trooper & Speeder Bike à venir

Hot Toys a dévoilé une nouvelle figurine de collection Scout Trooper, basée sur Disney + Original, Star Wars: The Mandalorian. Il existe deux versions, dont l’une est livrée avec le vélo Speeder. La figurine Scout Trooper à l’échelle 1/6 est au prix de 220 $. Le Scout Trooper et Speeder Bike 1/6 Scale Set est au prix de 455 $.

Voici les détails:

Dans la série d’action en direct très appréciée de Star Wars, The Mandalorian, Moff Gideon était à la recherche du jeune extraterrestre fondateur, sous la protection du Mandalorian, et a envoyé des Scout Troopers pour acquérir l’actif. Ces soldats spécialisés sont aptes à une gamme de missions, y compris la reconnaissance et l’infiltration. À l’apogée de la première saison, les fans ont assisté à des scènes mémorables mettant en vedette l’interaction des Scout Troopers avec l’enfant et l’action palpitante du Speeder Bike!

Aujourd’hui, Hot Toys est ravi d’élargir sa collection Star Wars et de présenter officiellement le superbe ensemble de collection Scout Trooper et Speeder Bike à l’échelle 1/6 basé sur The Mandalorian!

La figurine de collection très précise est habilement conçue en fonction de l’apparence du soldat éclaireur impérial dans The Mandalorian. Comprend un casque et une armure très détaillés avec des effets météorologiques étonnants, une combinaison de corps en tissu, un fusil blaster et un support de figurine sur le thème du désert!

Le Speeder Bike à l’échelle 1 / 6ème est créé avec précision et artisanat méticuleux. Le design élégant du speeder et ses détails mécaniques dans tout le corps sont magnifiquement recréés! Mesurant environ 52,5 cm de longueur, il présente des effets météorologiques réalistes, une poignée articulée, des pédales, une aube de direction, des volets de moteur et un canon, et un support de figurine sur le thème du désert.

De plus, cet ensemble de collection comprendra spécialement une figurine à l’échelle 1 / 6e du petit extraterrestre très populaire The Child avec une expression nouvellement sculptée et un sac à bandoulière pour le pilote du Speeder Bike pour transporter n’importe quel atout spécial!

La figurine de collection Scout Trooper à l’échelle 1/6 présente des caractéristiques spéciales:

– Représentation authentique et détaillée de Scout Trooper dans la série d’action en direct The Mandalorian

– Casque nouvellement développé et gilet pare-balles finement conçu avec des effets de détresse spécialement appliqués

– Environ 30,5 cm de hauteur

– Corps nouvellement développé avec plus de 30 points d’articulations

– Sept (7) pièces de mains gantées interchangeables dont:

– Une (1) paire de poings

– Une (1) paire de mains détendues

– Une (1) paire de poignées se tenant par la main

– Une (1) main droite pour tenir le pistolet

Costume:

– Une (1) nouvelle armure de Scout Trooper avec des effets d’altération

– Un (1) sous-vêtement en tissu noir et texturé multi

– Une (1) ceinture utilitaire de couleur blanc crème avec des poches

– Une (1) paire de bottes de couleur blanc crème avec étui de pistolet et effets d’altération

Arme:

– Un (1) pistolet

Accessoire:

– Support de figurines sur le thème des terres désolées avec logo Star Wars et plaque signalétique du personnage

Artistes:

– Figure peinte par Lok Ho

– Art figuratif réalisé par JC. Hong

Le véhicule de collection Speeder Bike à l’échelle 1/6 comprend spécialement:

– Speeder Bike authentique et détaillé dans la série d’action en direct The Mandalorian

– Application de peinture très précise sur la conception mécanique avec des effets d’altération spécialement appliqués

– Environ 52,5 cm L x 11 cm L x 17 cm H

– Poignée articulée, pédales, aubes directrices, volets moteur et canon

Accessoire:

– Support de figurine dynamique spécialement conçu sur le thème des friches

Accessoires spéciaux pour l’édition à collectionner *:

– Une (1) échelle 1/6 nouvellement développée pour l’enfant (environ 6 cm de hauteur)

– Un (1) sac en toile d’épaule

– Chaque pièce de tête sculptée est spécialement peinte à la main

Artistes:

– Tête sculptée par Ji Ho Lee

– Tête peinte par JC. Hong

– Chef Art réalisé par JC. Hong

Date de sortie: environ T2 – T3, 2021

Voici un aperçu de ce nouvel ensemble Scout Trooper:

Que pensez-vous de cet ensemble Scout Trooper?

