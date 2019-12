«The Mandalorian» offre un «rachat» dans un incroyable finale de saison

Naturellement, il existe spoilers ici.

Les pensées semblaient sombres pour The Mandalorian, son équipe et l'actif à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Ils ont été attirés dans un piège et menacés par Moff Gideon, qui se révèle être un ancien officier du BSI qui a supervisé la purge de Mandalore qui a été si souvent évoquée au cours du spectacle.

Il n'y a pas d'autre issue que par les tunnels souterrains où se trouvait le secret mandalorien, mais ils ne peuvent pas passer avec les outils dont ils disposent.

Pendant ce temps, l'actif a été récupéré par une paire d'éclaireurs motards incompétents (Jason Sudeikis et Adam Pally.) Trop occupés à se demander si Moff Gideon les tuera pour exister, ils ne réalisent pas la menace de l'IG-11 et son protecteur, programmation nursemaid. Le droïde en fait un court travail, récupère l'actif et vole un speeder.

C'est la distraction dont le Mando et l'équipage ont besoin pour se rendre dans les égouts. Après une fusillade prolongée et des échanges de tirs (littéraux), ils s'échappent, pour constater que l'Empire a décimé l'enclave mandalorienne. Le seul qui reste est le mystérieux armurier, qui fabrique une chevalière pour le Mando et lui dit que cette quête consiste soit à former l'enfant en tant que Mando, soit à le réunir avec son espèce.

Les Impériaux les trouvent rapidement et ils s'échappent vers une rivière de lave qui les mènera en direction du navire du Mandalorien. IG-11 est obligé de se sacrifier pour les sauver tous, tuant un peloton de Stormtroopers dans le processus. Cependant, les héros ne sont pas encore clairs. Moff Gideon a pris son combattant TIE pour y mettre fin une fois pour toutes. Heureusement, l'armurier a équipé le Mandalorian (dont nous apprenons le nom par Dyn Jarren) d'un jet pack, et il fait un contre un avec le navire impérial. Une fois qu'il se bloque, il est capable de monter à bord du Razorcrest avec l'actif après s'être séparé de Greef Carga et Cara Dune, qui choisissent de rester sur Nevarro.

La saison se termine avec Jawas s'acharnant sur l'épave du combattant TIE de Moff Gideon lorsque le Moff se libère avec le légendaire Darksaber, nous laissant suffisamment d'implications pour nous faire vibrer.

Direction

Cet épisode a été le premier réalisateur de Star Wars de Taika Waitit et il est difficile d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse retirer sa marque d'humour dans Star Wars sans se sentir hors de propos. Jason Sudeikis et Adam Pally sont les vedettes invitées des motards impitoyables impériaux et ont une conversation qui semble être aussi à l'aise dans un film de Kevin Smith que dans Star Wars, mais Waititi est capable de le vendre.

En fait, Waititi est en mesure de vendre un lot qui serait normalement mou. À un moment de l'épisode, Moff Gideon propose un monologue étendu qui est presque entièrement une exposition sur nos personnages principaux et leurs histoires, mais le réalisateur est capable de lui insuffler une énergie cinétique qui le rend fascinant.

Il apporte cette même énergie à l'action de l'épisode d'une manière profondément satisfaisante. Non seulement avec les fusillades standard, mais la séquence d'action des armuriers rivalise avec les principaux décors de Donnie Yen dans Rogue One: A Star Wars Story.

Waititi est capable de tirer des blagues de nulle part et de nous donner certains des moments les plus charmants que nous avons vus sur le spectacle jusqu'à présent, même en impliquant l'actif. À un moment donné, Greef Carga de Carl Weathers suggère que l'enfant devrait être celui qui traite avec le combattant TIE de Moff Gideon avec son truc «ondulé à la main». Le moment où ils échangent, avec le bébé lui faisant signe de la main, est parfait et sera très probablement du fourrage pour les memes pendant des semaines.

Le seul inconvénient, et cela pourrait être plus dans l'écriture de Jon Favreau que dans la direction de Waititi, est l'idée qu'un enfant aussi âgé que Dyn Jarren pendant la guerre des clones n'aurait aucun cadre de référence pour un Jedi. Et puisque l'histoire des Mandaloriens est si inexorablement liée aux Jedi, il semble doublement louche qu'il n'en aurait aucune connaissance. Cela me fait me demander à quel rejeton mandalorien il appartient qui s'éloigne tellement des manières des Mandaloriens que nous avons vues ailleurs dans le canon. C'est peut-être une fonctionnalité et non un bogue et j'espère que cette différence sera explorée plus tard.

À surveiller

L'une des références les plus amusantes de l'épisode le canon E-Web Heavy Repeating. Vus pour la première fois dans The Empire Strikes Back, ces énormes canons étaient la terreur des jeux de rôle de Star Wars partout, faisant beaucoup de dégâts et mâchant tout ce que vous mettez devant eux. Ils ont eu d'autres apparitions canon dans Rebels et ailleurs, mais cela m'a fait sourire en entendant Moff Gideon prononcer les mots «E-Web».

Cependant, les références à partir de maintenant deviennent plus ésotériques et significatives. Nous avons eu un flashback prolongé sur l'enfance de Mando qui a été arraché dès les derniers jours de The Clone Wars. Les super droïdes de combat et l'armée séparatiste mâchent les civils jusqu'à ce qu'ils soient sauvés par les Mandaloriens. Les super-droïdes de combat n'ont pas été vus en action depuis Revenge of the Sith et c'est génial de les retrouver.

L'autre chose intéressante à noter dans la séquence de flashback est les symboles du chaudron des Mandaloriens de l'équipe de sauvetage. C’est l’ancien symbole du Clan Vizsla, une version stylisée d’un faucon criard mandalorien. Il a été adopté par tous les Death Watch à cette époque, qui était probablement, à cette époque, sous le contrôle de Maul ou à proximité. Le clan Vizsla a ensuite uni ses forces à la maison Kryze pour se rallier à l'empire à la fin de la guerre civile galactique. Pour en savoir plus sur les Vizla, vous devrez regarder Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels. Ce symbole était souvent associé au «Mandalore secret» et cela pourrait aider à expliquer pourquoi leur culture et leur croyance sont si différentes des autres.

La référence qui m'a fait pleurer, cependant, était la possession par Moff Gideon du sabre noir. Il y a quelques années, j'ai préparé une liste de lecture d'apparitions de la lame pour StarWars.Com qui va être très utile en ce moment. Pour ceux qui veulent la version courte, c'est la suivante: le sabre noir a été fabriqué par le premier Mandalorien accepté dans l'ordre Jedi, Tarre Vizsla. Après la mort de Vizsla, l'ordre des Jedi a gardé le sabre dans leur temple jusqu'à ce qu'un raid mandalorien le vole. Il est devenu un symbole de pouvoir sur Mandalore et il a été dit que le souverain légitime de leur peuple le détiendrait. Pendant un certain temps, il était en possession de Pre Vizsla – le Mando exprimé par Jon Favreau dans The Clone Wars. Pendant les temps sombres, il était en possession de Maul, une relique de son temps qui régnait Mandalore dans l'ombre. Il a été libéré par Sabine Wren, la Mandalorienne qui faisait partie de Phoenix Squadron sur Star Wars Rebels. Peu de temps avant les événements de A New Hope, Sabine a remis le sabre à Bo Katan (exprimé par Katee Sackhoff), qui allait ensuite unir les clans mandaloriens contre l'Empire. C'était la dernière fois que nous en avions vu jusqu'à cet épisode. Qu'est-il arrivé? Comment un ancien agent ISB a-t-il obtenu la lame légendaire? Quelles histoires cette scène simple et sans mots implique-t-elle sur le sort de Mandalore et Bo Katan?

Beaucoup.

Et c'est ce qui a fait pleurer. La pensée des atrocités que Gideon a dû commettre contre des personnages que nous aimons pour pouvoir se sortir d'un combattant TIE.

Mythologie élargie

Comme l'inclusion du Darksaber ajoute à la mythologie de Star Wars, cet épisode s'inspire également de la mythologie de notre monde. En particulier, la rivière de lave, nos héros se retrouvent en route vers leur prétendu salut à la fin de l'épisode. Il évoque des pensées sur la rivière Phlegethon, une composante des enfers dans la mythologie grecque et écrite dans l'Enfer de Dante. Dans la mythologie, le Phelgethon est une rivière flamboyante parallèle à la rivière Styx et l'une des cinq rivières infernales qui traversent le monde souterrain. Il est gardé par des archers centaures qui se tiennent à sa rive et à la sortie du flux, prêts à tirer sur tous ceux qui tentent d'échapper à leur niveau d'enfer prédéterminé. Dans l'Enfer, Dante et Virgile sont capables de traverser la rivière avec un passage sûr par Nessus, l'un des centaures qui avait autrefois gardé la rivière lui-même. Un parallèle intéressant avec IG-11, qui était initialement programmé pour attaquer le Mandalorien et est maintenant son sauveur, capable de le délivrer indemne à travers la rivière flamboyante.

Une autre facette de sa mythologie est l'idée que les démons sont censés être guéris s'ils boivent du flux du Phlegethon, bien qu'il provoque une douleur indescriptible pendant qu'il guérit. IG-11 est conçu comme un guérisseur ici et bien qu'il répare le mandalorien, il s'accompagne de la douleur indescriptible du mando devant surmonter ses préjugés des droïdes. Toute l'épreuve du fleuve devient une épreuve de renaissance pour le Mandalorien.

Bien que cela puisse encore être une coïncidence, il ne fait aucun doute que le Phlegethon a eu une influence sur The Mandalorian. Dans l'épopée de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame, Quasimodo à quatre ans est abandonné à l'extérieur de la cathédrale et une remarque officielle dans le livre "Foundling – oui, apparemment trouvé sur les rives de la rivière Phlegethon."

Est-ce que cela signifie que le soi-disant «Baby Yoda» est Quasimodo?

Certes, la deuxième saison nous donnera les réponses que nous recherchons.

Coda

Alors que nous terminons cette première saison de The Mandalorian, nous nous retrouvons avec de nombreuses questions sans réponse et notre héros entame une nouvelle phase de son voyage.

Cette saison a été un peu inégale par endroits, bien sûr, mais chaque émission de télévision Star Wars a travaillé à travers sa première saison pour trouver son assise et a livré certaines des meilleures Star Wars de tous les temps. Si c'est la chose que nous pouvons espérer pour la saison deux, nous sommes définitivement dans un régal.

