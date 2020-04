«The Mandalorian» renouvelé pour la saison 3? Début de la pré-production

Le Mandalorian peut être assez long pour voir Baby Yoda devenir un vieux Yoda ordinaire: la pré-production de la saison 3 du spin-off Disney + Star Wars est déjà en cours, même si elle n’a pas été officiellement renouvelée par le streamer.

Le créateur de la série, Jon Favreau, «écrit la saison 3 depuis un certain temps», disent des sources à notre site sœur Variety, et le département artistique de l’émission a créé des concepts pour la saison 3 «au cours des dernières semaines». Une source confirme que «nous venons juste de commencer la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorian dans la saison 3.»

La saison 2, quant à elle, a déjà terminé sa production – heureusement, ils ont réussi à se terminer début mars, avant que la pandémie de coronavirus ne ferme pratiquement toutes les productions cinématographiques et télévisées du monde entier – et devrait encore frapper Disney + en octobre. La deuxième saison accueillera également de nouveaux visages: Rosario Dawson rejoindrait le casting en tant que favori des fans de Clone Wars, Ahsoka Tano, et le vétérinaire de science-fiction Michael Biehn (The Terminator, Aliens) incarnera un chasseur de primes.

Vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour plus de Baby Yoda? Vous avez de la chance: le 4 mai (aka Star Wars Day), Disney + lance les docuseries en huit épisodes Disney Gallery: The Mandalorian, qui offriront aux fans un regard sans précédent sur la réalisation de la série à travers des interviews, jamais auparavant – vu des images et des tables rondes animées par Favreau.

Vous avez des idées sur le renouvellement? Prédictions pour la saison 2? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.

