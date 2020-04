The Mandalorian Season 3 Now in Early Development

L’industrie de la télévision étant en attente de l’épidémie de coronavirus, la plupart des nouvelles que nous recevons sur nos émissions préférées sont négatives, des épisodes entiers étant annulés ou retardés dans certains cas. Voici quelques nouvelles positives pour marquer un changement, cependant. Il a été révélé que Lucasfilm travaille déjà sur la troisième saison de Disney Plus Le Mandalorien. Non, vous n’avez pas raté la saison 2, qui n’arrivera pas avant cet automne. L’équipe est juste en avance sur la courbe.

Variety a brisé l’histoire, leurs sources proches de la production révélant les dernières nouvelles de la première série Star Wars à succès. Le showrunner Jon Favreau aurait «écrit la saison 3 pendant un certain temps». Et ce n’est pas seulement aller de l’avant au stade du script, non plus. Le département artistique de la série, dirigé par le vice-président et directeur exécutif de la création de Lucasfilm, Doug Chiang, a été très occupé à travailler sur le concept art pour la saison 3 “au cours des dernières semaines”.

“Nous venons de commencer la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorian dans la saison 3”, a déclaré une autre source à Variety. Le point de vente a également pu confirmer que l’équipe de conception de la production avait également lancé le processus, le travail ayant débuté hier 20 avril. La raison pour laquelle «les engrenages ont commencé à grincer très tôt» est que le département a besoin d’un «délai d’exécution tellement énorme» pour concrétiser ses idées.

L’accélération de la saison 3 est possible grâce au Mandalorian qui a été l’un des chanceux du paysage télévisuel, avec le tournage de la saison 2 en mars, juste avant le début du verrouillage mondial. Rappelez-vous, Favreau et co. ont de grands projets pour la deuxième année de l’émission. Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement confirmé, il est largement rapporté que Rosario Dawson apparaît comme Ahsoka Tano, avec le personnage préféré des fans faisant ses débuts en live-action.

Le Mandalorien revient plus tard cette année, suggérant qu’un calendrier de sortie annuel est fermement en place. Alors, attendez-vous à ce que la saison 3 suive en 2021.