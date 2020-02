‘The Mask’, ‘Jurassic World’, ‘No Time to Die’, ‘Willow’ – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Jim Carrey dit, bien sûr, il fera une suite Mask… si un cinéaste visionnaire veut réaliser.

Ne vous inquiétez pas, le troisième film de Jurassic World ne s’appelle pas Jurassic World: Extinction. Si cela vous inquiétait, je veux dire.

Ben Whishaw dit que No Time to Die se connecte à tous les films de Daniel Craig Bond.

Ron Howard a quelque chose à dire sur cette série Disney + Willow.

Jim Carrey ne fait pas beaucoup de suites. Il a fait Ace Ventura: When Nature Calls et Dumb and Dumber To, mais pour la plupart, il a hésité à reprendre certaines de ses grandes parties. Cependant, il n’est pas entièrement contre l’idée. S’adressant à Comic Book, Carrey a déclaré: “Je ne pense pas en termes de suites et de trucs comme ça”, mais a mentionné qu’il pourrait être persuadé de revenir à Le masque – dans les bonnes conditions. «Le Masque je pense, moi, tu sais, ça dépendrait d’un cinéaste. Cela dépend vraiment d’un cinéaste. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je ne le ferais que si c’était un cinéaste visionnaire fou. Bien sûr. »Si Carrey veut vraiment dire cela, j’ai la suggestion parfaite: les frères Safdie. Imaginez toute l’énergie chaotique de Good Time et Uncut Gems, mais avec Carrey comme The Mask. Ne mentez pas: vous regarderiez ça.

Alors, quel est le titre de la troisième et probablement finale Jurassic World film? Le choix le plus évident pourrait être Jurassic World: Extinction, mais ne vous inquiétez pas – ce n’est pas ça. Quelqu’un est allé de l’avant et a demandé au directeur Colin Trevorrow s’il allait prendre la route facile et appeler le film Extinction, et Trevorrow était assez gentil pour dire «Non». Alors vous l’avez! Ce n’est vraiment pas du tout une histoire! Mais nous devons en quelque sorte remplir cet espace, les amis! Trevorrow a également ajouté qu’il avait un titre en tête, mais il ne l’a pas encore révélé. Encore une fois: rien à voir ici. Ouverture de Jurassic World 3 11 juin 2021.

Jusqu’au Daniel Craig époque, les films de James Bond étaient un peu autonomes. Bien qu’il y ait eu des liens ici et là entre les films, les films de Craig Bond ont en fait tenté de construire leur propre continuité tentaculaire – pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, le temps de Craig comme 007 est sur le point de se terminer avec Pas le temps de mourir, et vous feriez mieux de croire que le prochain film sera lié à toutes les autres obligations de l’ère Craig – et résumez également les choses. C’est du moins ce Ben Whishaw, qui joue Q dans la série, dit. “C’est le dernier film de Daniel en tant que James Bond, donc je pense qu’ils peuvent attendre avec impatience une sorte de résumé, je suppose, de tous les films Bond précédents que Daniel a réalisés. Il y a des brins de tous les films dans celui-ci, sorte de conclusion », a déclaré Whishaw à Collider. No Time to Die ouvre 10 avril 2020.

saule, Ron Howard‘S 1988 fantasy-adventure, est en train de devenir une série Disney +. Howard est-il donc impliqué? Sorte de! En fait, pour entendre Howard le dire, le spectacle n’a même pas de feu vert. “Nous développons Willow pour Disney Plus”, a déclaré le directeur à Collider. “Et je ne connais pas la mise en scène ou pas, mais Jon Kasdan écrit, il est très passionné par ça, excellent travail. Nous n’avons pas encore de feu vert, mais si ça marche, je vais certainement vouloir retrousser mes manches et en faire partie, parce que ce serait génial, de revisiter ce monde. »Cela ressemble donc à tous les l’enthousiasme suscité par la sortie officielle de la série était peut-être un peu prématuré, mais il est définitivement sur la bonne voie.

