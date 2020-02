“The Masked Singer”: Bob Saget n’est pas Taco – Saison 3

HISTOIRES CONNEXES

Quelqu’un a une puce de tortilla sur son épaule.

Mercredi, Fox’s The Masked Singer a présenté six nouveaux candidats. Parmi eux, Taco, dont la performance fluide et sans effort de “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra lui a valu les éloges des juges du concours de chant de réalité. Quand le moment est venu pour eux de pontifier sur la célébrité qui pourrait être sous la coquille de Taco, Robin Thicke a jeté le nom de la star de Fuller House Bob Saget, et ses collègues juges Ken Jeong et Jenny McCarthy Wahlberg – ainsi qu’au moins un lecteur de TVLine dans le les commentaires du récapitulatif – convenaient qu’il avait peut-être raison. (Pour un récapitulatif complet de l’épisode, allez ici.)

Thicke a cité le paquet d’indices de Taco, qui comprenait des références à San Francisco et des cassettes vidéo. Full House et sa série de continuation Fuller House ont toutes deux lieu dans la City by the Bay; Saget a accueilli les vidéos les plus amusantes d’Amérique d’ABC de 1989 à 1997.

À la fin de l’épisode, Taco était passé à la prochaine manche de compétition. Mais sur Twitter jeudi, Saget s’est publiquement déclaré ne pas participer aux hijinks musicaux. “Je ne suis pas un Taco de merde”, a-t-il tweeté.

Chers gentils gens,

Je ne suis pas le putain de Taco. Pourquoi voudrais-je être une mascotte? Ils disent que n’importe quelle presse est une bonne presse – – mais le taco?

Un burrito, peut-être.

Meilleurs vœux,

Bob

– bob saget (@bobsaget) 20 février 2020

(Pour mémoire, pour le moment, la supposition officielle de TVLine concernant la véritable identité de Taco est l’animateur de Dancing With the Stars, Tom Bergeron, qui a pris les rênes de Saget aux America’s Funniest Home Videos en 2001.)

