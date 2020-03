‘The Masked Singer’ conserve la tête et obscurcit le retour de ‘Volcano Live with Nik Wallenda’

«Le chanteur masqué»

“Le chanteur masqué s’accroche fermement à la direction de mercredi. Le programme de Fox réédite la note de 1,8 de la semaine précédente, traduite en 6,7 millions de téléspectateurs. De cette façon, opaque le retour spécial de ‘Volcano Live avec Nik Wallenda‘sur ABC, qui avec une note de 0,7 et 4 170 000 followers n’a pas dépassé les données de sa dernière aventure, publiée en juin 2019. Ensuite,’ Stumptown ‘maintient son audience habituelle avec un 0.4 chez les adultes 18-49 ans

Pour sa part, NBC triomphe à nouveau avec la saga «Chicago», qui place ses trois séries au-dessus de 7 millions de téléspectateurs: ‘Chicago Med’ (8.28), ‘Chicago Fire’ (8.24) et ‘Chicago P.D.’ (7.08), tous avec une note de 1.1. Sur CBS, «Survivor» réédite 1.4 la semaine dernière, tandis que «S.W.A.T. » revient après un mois de repos avec 3,49 millions de téléspectateurs et une note de 0,5, un peu en dessous de sa dernière diffusion. ‘Riverdale’ (0,2) et ‘Nancy Drew’ (0,1) ne diffèrent pas de mercredi dernier dans The CW.

Adultes de 18 à 49 ans

FOX: 1.4 / 7

NBC: 1.1 / 6

CBS: 0,8 / 4

ABC: 0,6 / 3

Le CW: 0,2 / 1

Renard

08h00 – «Le chanteur masqué»: 6 740 000 [1,8/9] (1er)

09h00 – ‘LEGO Masters’: 3 010 000 [1,0/4] (2e)

NBC

08h00 – «Chicago Med»: 8 280 000 [1,1/5] (3e)

09h00 – «Chicago Fire»: 8 240 000 [1,1/5] (1er)

10h00 – «Chicago PD»: 7 080 000 [1,1/6] (1er)

CBS

08h00 – «Survivant»: 7 120 000 [1,4/8] (2e)

09h00 – «Criminal Minds»: 4 545 000 [0,6/3] (4e)

10h00 – «S.W.A.T.»: 3 490 000 [0,5/3] (2e)

ABC

08h00 – ‘Volcano Live with Nik Wallenda’ (20h-22h): 4,170,000 [0,7/4] (4e)

10h00 – «Stumptown»: 2 395 000 [0,4/2] (3e)

Le CW

08h00 – «Riverdale»: 680 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Nancy Drew»: 617 000 [0,1/1] (5e)

.