“The Masked Singer”, indices et photos de la saison 3 avant l’épisode 13

Et puis il y en avait six.

Il ne reste qu’une demi-douzaine de concurrents sur The Masked Singer, et la “Bataille des Six” de mercredi prochain (Fox, 8 / 7c) s’annonce comme une véritable épreuve de force. Nous prédisons des cris, des pleurs et des insultes… oh attendez, c’est juste parce que Gordon Ramsay de Masterchef va rejoindre le jury en tant qu’invité. Notre mauvais.

L’épisode précédent s’est terminé avec l’éjection de Banana, qui s’est avéré être le vainqueur de Poison / Celebrity Apprentice vainqueur de la saison 3 Bret Michaels. (Lisez un récapitulatif complet ici et voyez ce que Michaels avait à dire sur le calendrier étrange de l’émission ici.)

Maintenant, avant l’épisode 13 mercredi, il est temps de porter notre attention collective sur les concurrents restants. Votre objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne soient renvoyés chez eux après le spectacle.

Tout au long de la saison, nous avons mis à jour la galerie de droite (cliquez ici pour un accès direct) avec toutes les informations que nous pourrions glaner de l’émission de la semaine en cours, et nous avons ajouté nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous le costumes. Mais le temps est compté! Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

TAGS: Fox, The Masked Singer EN SAVOIR PLUS: Galerie de photos, avant-premières

X