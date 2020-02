“The Masked Singer” Saison 3, épisode 2: Spoilers et indices

Mask et vous recevrez: Maintenant que The Masked Singer est de retour, il en va de même pour notre tour d’horizon des indices les plus pertinents sur la véritable identité des concurrents.

La première de dimanche de la saison 3 du Super Bowl nous a présenté six des 18 concurrents de cette remise des gaz: White Tiger, Turtle, Miss Monster, Kangaroo, Robot and Llama. Leurs performances couvraient toute la gamme, du karaoké de style bro (la version de White TIger sur «Ice Ice Baby» de Vanilla Ice) à la ballade en mouvement (la performance de Kangaroo de «Dancing By Myself» de Robyn).

Quand toutes les chansons ont été chantées, Robot a été choisi pour rentrer chez lui. Et quand son masque brillant et argenté s’est détaché, la boîte d’écrous et de boulons s’est révélée être le rappeur Lil Wayne. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode.)

Avant la diffusion de l’épisode 2 mercredi (Fox, 8 / 7c), nous avons rassemblé ce que nous pensons être les indices les plus importants de la première et les avons regroupés dans un guide pratique. L’objectif: découvrir qui est sous ces costumes waaaaay avant leur dévoilement.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec les informations glanées dans le spectacle de cette semaine, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

TAGS: Fox, le chanteur masqué

X