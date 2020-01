“The Maze” arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé une nouvelle mise en lumière de l’ultime série de compétitions de casse-tête “The Maze”. L’annonce a été faite lors d’un panel Disney + au Realscreen Summit à la Nouvelle-Orléans.

Ce nouveau spectacle adoptera une compétition d’aventure tout à fait unique, où «The Maze» amène cinq équipes composées d’un parent adulte et d’un adolescent dans un voyage aux proportions hallucinantes. Les participants résoudront des énigmes et déchiffreront des indices qui les guideront à travers les villes européennes et les villages de contes de fées.

Dans chaque épisode, les personnages révéleront des informations aux participants les poussant vers l’avant et plus près de leur destination finale où tous les concurrents se réuniront, mais une seule équipe résoudra le labyrinthe. Il est également produit par Van Munster, Doganieri et Dziak.

Cette série étant tournée en Europe, elle aidera Disney à atteindre son quota européen, ce qui oblige les sociétés de streaming à avoir une certaine quantité de contenu filmé dans la région.

Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney + a déclaré: “Je ne peux pas attendre que les gens découvrent” The Maze “.

Aucun détail n’a été annoncé sur le moment où cette série arrivera à Disney +

Êtes-vous excité pour “The Maze”?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.