The Mega Man Movie Writer est Mattson Tomlin de Batman – / Film

La longue gestation Mega Man le film reçoit une injection de sang neuf. Aucune nouvelle n’est venue du film d’action en direct Mega Man depuis que Capcom a annoncé le film en 2018 avec les réalisateurs de Paranormal Activity 3 et 4 Henry Joost et Ariel Schulman à la barre. Cependant, selon un nouveau rapport, Mega Man a récemment trouvé un écrivain dans le co-auteur de Batman Mattson Tomlin.

Enterré au bas d’un récent rapport du Hollywood Reporter, il a été révélé que Mattson Tomlin écrivait le film Mega Man. Tomlin a écrit plusieurs courts métrages mais a attiré une grande attention lorsqu’il a été appelé à co-écrire le prochain film de bande dessinée de Warner Bros. The Batman avec le réalisateur Matt Reeves. Aucun autre détail sur le film Mega Man n’a été révélé dans le rapport, mais Tomlin a timidement tweeté un gif comique de Mega Man en réponse à un article faisant état de son nouveau travail.

Un film d’action en direct Mega Man a été officiellement annoncé par Capcom il y a deux ans, avec Henry Joost et Ariel Schulman, qui ont dirigé Catfish, Paranormal Activity 3 et 4, et Nerve, attaché à diriger. Cependant, un film basé sur le personnage de casque de jeu vidéo japonais est en préparation depuis au moins 2015. 20th Century Fox avait donné le feu vert à Mega Man, mais le projet n’a jamais vu le jour. Joost et Schulman étaient également en pourparlers pour développer le film depuis au moins 2017. Le personnage est un incontournable de la culture japonaise (où il est également connu sous le nom de Rockman) depuis son introduction dans les années 1980 dans un jeu Nintendo, pour s’étendre à des dizaines de jeux vidéo, émissions de télévision et émissions d’anime. Il n’est pas étonnant que Hollywood en ait pris note, malgré leur palmarès irrégulier avec les films de jeux vidéo.

Maintenant que le prochain film de Capcom, Sonic the Hedgehog, se dirige vers les théâtres, la société semble déterminée à amener Mega Man sur grand écran. Capcom a déclaré en 2018 qu’il «visait à attirer un public diversifié, y compris non seulement les joueurs de jeux, mais aussi les fans de films d’action, avec une adaptation qui maintient le monde des jeux Mega Man, tout en incorporant la grande valeur de production et de divertissement qu’Hollywood les films sont connus pour “.

La date de sortie et le casting ne sont toujours pas confirmés pour Mega Man.

