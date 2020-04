‘The Midnight Gospel’ Saison 1: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

La dernière série animée pour adultes de Netflix se présente sous la forme du voyage à l’acide lourd, The Midnight Gospel. Présenté par le créateur de Adventure Time, Pendleton Ward, nous avons tout ce que vous devez savoir sur The Midnight Gospel, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Midnight Gospel est une prochaine série animée pour adultes créée par Pendleton Ward, créateur de Adventure Time, et le comédien Duncan Trussel. The Original sera la onzième série animée pour adultes de Netflix et, espérons-le, connaîtra le même succès que Big Mouth et Bojack Horseman.

Quelle est la date de sortie Netflix de The Midnight Gospel?

Les huit épisodes de The Midnight Gospel seront disponibles en streaming dans le monde entier, sur Netflix, sur Lundi 20 avril 2020.

Est-ce une coïncidence si l’une des séries les plus trippantes et les plus psychédéliques sort le 4/20? Nous ne le pensons pas.

Quelle est l’intrigue de The Midnight Gospel?

L’intrigue de The Midnight Gospel a été fournie par Netflix:

Clancy, un astronaute avec un simulateur multivers défectueux qui laisse le confort de sa maison extra-dimensionnelle sur le ruban chromatique pour interviewer des êtres vivant dans d’autres mondes.

Grâce à une interview entre Duncan Trussel et IGN, nous en comprenons un peu plus sur l’intrigue et l’origine de The Midnight Gospel.

Pendleton Ward, le créateur de Adventure Time, avait été un admirateur du podcast de Trussel, The Duncan Trussel Family Hour, et finalement, le couple est devenu ami.

Finalement, Ward a approché Trussel avec l’idée d’animer son podcast et l’a décrit comme tel:

C’est comme si nous remplacions le dialogue d’Indiana Jones par des conversations en podcast.

Trussel a approfondi le monde de The Midnight Gospel:

C’est un endroit où les agriculteurs de simulation utilisent de puissants bio-ordinateurs pour simuler des univers où ils récoltent la technologie. Parce que Clancy ne s’occupe pas de son simulateur d’univers, toutes les planètes qui s’y trouvent passent par leur propre apocalypse unique, et les êtres vivant dans ces autres mondes sont les invités que Clancy interviewe pour son Space-Cast The Midnight Gospel. Au cours de la série, ces conversations commencent lentement à éveiller Clancy à la réalité de l’impact qu’il a sur les mondes, à l’intérieur et à l’extérieur de son simulateur. “

Alors que The Midnight Gospel se déroule dans un monde fictif, le concept d’animation d’un podcast n’est pas sans rappeler The Ricky Gervais Show.

Au début des années 2000, Ricky Gervais a animé une émission de radio avec Stephen Merchant et Karl Pilkington, qui est finalement devenu un podcast et une série animée.

Qui sont les acteurs de The Midnight Gospel?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait que trois acteurs confirmés pour The Midnight Gospel:

Membre de RoleCastOù les ai-je vus / entendus auparavant? TBAPhil HendrieTeam America: World Police | F est pour la famille | FuturamaTBADuncan TrussellStupid Face | Adventure Time | Pretend TimeTBADrew PinskyWild Hogs | Minute de New York | Dawson’s Creek

À mesure que la date de sortie approche, nous commencerons à en apprendre davantage sur les rôles et les acteurs de The Midnight Gospel.

Est-ce que certains des acteurs de Adventure Time joueront dans The Midnight Gospel?

Comme la série vient du créateur de Adventure Time, Pendelton Ward, il ne serait pas exagéré de voir des voix familières figurer dans sa nouvelle série.

Nous attendons toujours une confirmation, mais espérons en savoir plus bientôt.

L’évangile de minuit convient-il aux enfants?

Définitivement pas. Adventure Time a été un voyage acide et amusant, mais The Midnight Gospel est destiné à un public plus âgé, pas que cela empêchera certains de regarder la série malgré tout.

Il y a toute une génération d’adultes et d’enfants, qui ont grandi en regardant Adventure Time, donc regarder la dernière série de Ward sur Netflix est une offre trop belle pour la laisser passer.

Le Midnight Gospel aura une cote parentale de TV-14 ou R. Au Royaume-Uni, la cote parentale est 15.

Vous attendez avec impatience la sortie de The Midnight Gospel? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!