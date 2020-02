The Mister: Universal acquiert les droits cinématographiques sur E.L. Nouveau roman de James

Variety rapporte qu’Universal Pictures a acquis les droits du film sur Cinquante nuances de gris auteur E.L. Le nouveau roman de James Le monsieur après une chaude guerre d’enchères.

James produira l’adaptation de son livre d’amour le plus vendu en 2019, qui raconte l’histoire d’une riche aristocrate britannique qui tombe amoureuse de sa femme de ménage albanaise, ignorant qu’elle est en fuite par des trafiquants d’êtres humains.

CONNEXES: The Invisible Man Review

Le roman suit Maxim Trevelyan, fringant et beau, qui hérite du noble titre, de la richesse et des biens de sa famille et de toute la responsabilité qui en découle. C’est un rôle auquel il n’est pas préparé et auquel il a du mal à faire face. Cependant, son plus grand défi est de lutter contre son désir d’une jeune femme énigmatique inattendue, Alessia Demachi, récemment arrivée en Angleterre, possédant à peine un passé dangereux et troublant. Réticente, belle et douée musicalement, elle est un mystère séduisant, et son désir pour elle se transforme en une passion qu’il n’a jamais connue et n’ose nommer. Maxim doit la protéger de la malveillance qui la menace et protéger ses propres secrets.

La vice-présidente principale de la production universelle, Sara Scott, et la directrice du développement, Lexi Barta, superviseront le projet.

CONNEXES: Nouvelle bande-annonce de The Hunt et date de sortie pour un film d’horreur différé

Universal a acquis James ’ Cinquante nuances trilogie érotique en 2012. Les adaptations de la trilogie cinématographique ont rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial.