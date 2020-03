‘The Mysterious Benedict Society’, ‘Lucifer’, ‘Langdon’, ‘The Brides’ – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Tony Hale jouera dans The Mysterious Benedict Society de Hulu.

L’équipe créative d’origine est en baisse pour la saison 6 de Lucifer (si Netflix le veut).

La série télévisée inspirée du Da Vinci Code a trouvé son Robert Langdon.

Gina Torres est l’une des épouses de Dracula.

Quel est The Mysterious Benedict Society? Je ne sais pas – c’est mystérieux! Mais sérieusement, c’est une série YA qui se transforme en série télévisée pour Hulu. Et le spectacle a trouvé un acteur dans Tony Hale, de la renommée de Veep et Arrested Development. Hale joue deux rôles, en fait, selon Collider – celui de M. Benedict, “un bienfaiteur excentrique, riche et bon cœur qui rassemble les enfants et les envoie en mission secrète dans un pensionnat infâme appelé The Institute, »Et aussi le frère jumeau maléfique de M. Benedict, M. Curtain. Tout cela sonne bien, mais sérieusement, combien d’adaptations YA y aura-t-il concernant les enfants spéciaux qui vivent dans des internats spéciaux? Il doit y en avoir un autre là-bas. Droite?

Lucifer, le spectacle qui continue en quelque sorte à continuer, n’a pas encore été accordé une sixième saison officielle par Netflix. Mais selon TV Line, Netflix vient de conclure des accords avec des co-showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson pour continuer à gérer les choses. Cela semble certainement une nouvelle prometteuse pour les fans de la série, mais il convient également de noter que Lucifer lui-même, star Tom Ellis, n’a pas encore signé d’accord avec le service de streaming. Cela finira-t-il par arriver? Restez à l’écoute. La saison 5 de l’émission n’a pas encore été diffusée sur Netflix, mais lorsqu’elle le sera, elle sera divisée en deux parties.

Vous vous souvenez de ces livres de Robert Langdon qui étaient très populaires et qui se sont finalement transformés en films plutôt terne avec Tom Hanks? Eh bien, il va y avoir une série télévisée maintenant – appelée Langdon. Et le spectacle a trouvé son avance dans Ashley Zukerman (pas sur la photo ci-dessus; c’est par exemple Langdon, Tommy Hanks). Per Variety, la série “suit les premières aventures du célèbre symbologiste de Harvard, Robert Langdon (Zukerman), qui doit résoudre une série de puzzles mortels pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale.” Je ne suis pas familier à 100% avec Zukerman, mais il est apparu dans cette émission sur la succession que tous les enfants adorent.

Gina Torres, qui est apparu sur Firefly et Hannibal, a rejoint le casting de ABC Les mariées. La série est une réinvention de Dracula de Riverdale et de Chilling Adventures of Sabrina’s Roberto Aguirre-Sacasa. Per Deadline, The Brides est «un drame familial avec un trio de femmes puissantes en son cœur. Avec de forts éléments d’horreur, The Brides est un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomisées et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage – et leur famille non traditionnelle. ” Torres jouera Cleo Phillips, «L’une des trois mariées de Dracula et le chef de ce trio de vampires, Cleo est une femme impérieuse à la manière de la reine – sans doute, car elle était une reine dans son ancienne vie qui a été transformée par Dracula après la mort de son mari. Désormais maven de l’immobilier new-yorkais, Cleo est défiée professionnellement par une mystérieuse nouvelle venue – même si ses liens avec ses sœurs s’effritent dangereusement.

