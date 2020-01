The Night Clerk Trailer avec Tye Sheridan et Ana de Armas

La bande-annonce de Night Clerk avec Tye Sheridan et Ana de Armas

Saban Films a publié la bande-annonce officielle du film dramatique policier du réalisateur Michael Cristofer Le commis de nuit, mettant en vedette Tye Sheridan dans le rôle de Bart Bromley, qui est soudainement impliqué dans une affaire de meurtre survenue pendant son quart de nuit dans un hôtel. Mettant en vedette Helen Hunt, lauréate d’un Oscar, et Ana de Armas, candidate aux Golden Globe, le film arrivera en salles le 21 février. Regardez la vidéo ci-dessous!

Dans Le commis de nuit, Bart Bromley, un employé de nuit de l’hôtel, un jeune homme très intelligent sur le spectre de l’autisme, utilise des caméras de surveillance secrètes pour enregistrer les invités dans le but d’améliorer ses compétences d’interaction sociale. les actions le débarquent en tant que suspect numéro un du détective principal.

Le film met en vedette Tye Sheridan (Ready Player One) comme Bart Bromley, Ana de Armas (Couteaux sortis, Pas le temps de mourir) comme Andrea, Helen Hunt (Aussi bon que possible, Naufragé) comme Ethel Bromley, John Leguizamo (John Wick) comme Johnny Espada et Johnathon Schaech comme Nick Perretti.

Le commis de nuit est écrit et réalisé par le lauréat du prix Pulitzer Michael Cristofer, qui est bien connu pour avoir remporté un Tony du meilleur jeu pour The Shadow Box en 1977 ainsi que la réalisation Gia et Péché originel. Il est produit par David M. Wulf et Arianne Fraser.