The Night House Review: Sundance 2020 – / Film

Les peur des sauts font un mauvais rap, principalement parce que les cinéastes les utilisent à bon marché. Le pire type de peur du saut – le genre qui mérite le mépris – est de la fausse variété. Comme dans: quelqu’un ouvre une porte de placard et un chat saute, ou une personne complètement inoffensive apparaît soudainement dans le cadre et la bande sonore retentit pendant une seconde. Ces types de peur des sauts peuvent frapper les briques. Mais il y a de bonnes peurs de saut. Ce sont ceux conçus pour vous surprendre et vous secouer avec des moments véritablement effrayants, pas de fausses distractions. David Bruckner«S La maison de nuit est plein de plusieurs de ces véritables frayeurs de saut – et garçon oh garçon sont-ils efficaces.

Rebecca Hall est le chef de file de La maison de nuitet merci au ciel pour cela. Hall est l’une des meilleures actrices travaillant en ce moment, et elle est capable de faire certains des éléments les plus ridicules de Ben Collins et Luke PiotrowskiLe script encombré semble pour la plupart plausible. Hall joue Beth, une enseignante qui a récemment perdu son mari Owen (Evan Jonigkeit), architecte à succès. Même si leur mariage semblait parfaitement heureux et que Beth souvent déprimée considérait toujours Owen comme son rocher, son épouse est décédée par suicide et l’expérience a laissé Beth, de façon compréhensible, sans amarrage.

Beth passe la plupart de ses nuits à trébucher ivre autour de la belle maison du lac qu’Owen a construite pour eux, incapable de concilier pourquoi son mari se suiciderait. Son chagrin est aggravé par la croyance soudaine qu’elle n’est pas seule dans la maison. Beth est sceptique dans la vie après la mort – elle a été une fois dans un accident de voiture qui l’a laissée techniquement morte pendant quatre minutes avant d’être réanimée, et l’expérience lui a laissé la certitude que rien ne nous attend de l’autre côté. Mais des trucs effrayants continuent de se produire: la radio s’allume de façon aléatoire à plein volume, jouant la chanson de mariage de Beth et Owen; des bruits de cognement forts sont entendus; et Beth continue d’avoir des rêves troublants, seulement pour se réveiller par terre dans des pièces aléatoires de la maison. Sautant dans l’action, Beth commence à creuser dans la vie d’Owen, essayant de trouver des réponses. Mais plus elle creuse, plus elle se rend compte qu’elle n’a peut-être pas vraiment connu son mari.

La maison de nuit veut faire beaucoup de choses. Il veut être un thriller mystérieux convaincant; il veut être le portrait d’un chagrin écrasant, voire existentiel; et il veut vous faire peur. Il a surtout réussi sur tous ces fronts, principalement grâce aux performances de Hall et à la direction de Bruckner. Hall cloue parfaitement les éléments en deuil de son personnage – elle est une épave émotionnelle, sujette à des accès soudains de colère furieuse et de tristesse écrasante. Hall n’a pas peur de rendre Beth froide, parfois même cruelle. C’est un geste risqué, et dans les mains d’un artiste moins performant, cela aurait pu se retourner. Mais Hall est un acteur tellement confiant, courageux et prenant des risques qu’il est facile de faire tapis avec elle.

Bruckner, qui a dirigé The Ritual, ainsi que l’un des meilleurs segments de VHS («Amateur Night»), est apte à susciter l’effroi. Il laisse la caméra s’attarder plus longtemps qu’elle ne devrait, créant un sentiment de malaise palpable. Et il sait comment organiser un enfer d’une peur du saut. Faites que ce saut fasse peur – il y a une séquence à mi-chemin dans le film où le cinéaste s’emballe sur un saut de peur véritablement effrayant après un autre, après un autre, après un autre. La construction de la scène est remarquable – juste au moment où vous pensez que les choses vont s’arrêter, un autre événement discordant se produit.

Aussi efficaces que soient ces moments, ils ont également tendance à être manipulateurs. Le score de Ben Lovett est exagéré à l’extrême, penché sur le type de musique qui donne l’impression de nous nourrir à la cuillère. Cela suggère presque un manque de confiance dans le matériel, ce qui est dommage, car The Night House fonctionnerait tout aussi bien avec une bande-son beaucoup plus subtile.

L’enquête de Beth sur sa hantise potentielle est en train de construire une conclusion qui ne correspond pas tout à fait. C’est le type d’histoire qui commence à se désagréger à mesure que vous y réfléchissez, et le troisième acte entier donne l’impression que The Night House enfreint toutes les règles qu’il a établies, car il ne pouvait penser à rien de mieux à faire. C’est malheureux, mais ce n’est pas une rupture. L’horreur exposée ici est si puissante, et le travail de Hall est si fort, que vous êtes obligé de vous éloigner de The Night House correctement hanté.

/ Classement du film: 7 sur 10

Articles sympas du Web: