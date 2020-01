“The Notch”: un nouveau roman de “Child’s Play” et du réalisateur de “Fright Night” Tom Holland à paraître en juin

Il est peut-être principalement connu des fans d’horreur en tant que directeur de classiques comme Child’s Play et Fright Night, mais il est important de noter que Tom Holland est aussi un brillant * écrivain *.

Avant d’écrire Fright Night et de co-écrire Child’s Play, Holland a écrit l’incroyable scénario de Psycho II, que je considère personnellement comme l’un des grands chefs-d’œuvre du monde de l’écriture de séquelles d’horreur. La suite sinueuse de Psycho d’Alfred Hitchcock résiste admirablement à l’épreuve du temps aux côtés de son prédécesseur classique, en grande partie grâce à l’écriture de Holland.

J’en parle parce que Holland a travaillé dur pour écrire un nouveau projet, un roman intitulé The Notch que Cemetery Dance Publications sortira dans Juin 2020.

Dans The Notch, un «thriller au rythme effréné avec des surprises à chaque tournant»:

Joe Arachro s’arrêta sur une petite butte, regardant à travers l’étendue alors qu’elle s’élevait en une soudaine butte plate. Il y avait une autre butte dentelée inclinée à un angle à côté de la mesa, pas aussi large ou longue. C’était comme s’ils venaient de surgir de nulle part, tombés ici au milieu du désert. Et dans l’éclat chatoyant dans l’encoche entre ces deux buttes, un garçon de dix ans est sorti du soleil, entouré par les rayons flamboyants.

Le garçon ne parle pas, mais il a des pouvoirs surprenants: il guérit la cuticule déchirée d’une jeune fille, et efface plus tard tous les dommages à la main gravement brûlée d’un homme, et il semble qu’il n’y ait aucune limite aux miracles qu’il peut accomplir. Après qu’un chien soit renversé par une voiture, le garçon ramène apparemment l’animal à la vie, et une vidéo de l’événement devient virale. Tout à coup, tout le monde a une idée de qui est le garçon et de ce qu’il pourrait faire pour eux – et c’est une course contre la montre pour voir qui peut le contacter en premier et prendre le contrôle de lui.

Entre de mauvaises mains, les pouvoirs du garçon pourraient être catastrophiques.

Pré-commandez un exemplaire relié signé pour 40 $ aujourd’hui!