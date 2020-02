The Only Times Biggie et 2Pac rappellent ensemble sur des disques

Plus de deux décennies après leur mort, les fans de musique continuent d’acheter, de télécharger et de diffuser la musique de 2Pac, alias Tupac Shakur (1971-96) et The Notorious B.I.G., alias Biggie Smalls (1972-97). Et, compte tenu de la qualité des enregistrements des deux rappeurs, nous doutons que l’intérêt ne se calmera jamais.

Si vous voulez savoir quel rappeur a eu le plus de succès commercial, 2Pac gagne cette bataille. Depuis qu’il a commencé à sortir des albums au début des années 90, les disques 2Pac ont vendu plus de 25 millions de disques aux États-Unis (et des dizaines de millions de plus à l’étranger).

Mais le décompte des ventes ne peut régler qu’une partie de l’argument. (2Pac a enregistré plus d’albums que Biggie au cours de leur courte durée de vie.) Ceux qui veulent discuter du meilleur rappeur se concentreront uniquement sur les paroles et la voix enregistrées.

À quelques reprises, les fans de rap ont pu entendre Biggie et Tupac sur le même disque. Alors que les fans de Big Daddy Kane et Kool G Rap montaient sur “The Symphony”, les collaborations Biggie-2Pac offrent un rare regard en tête-à-tête sur leur maîtrise.

«Let’s Get It On» d’Eddie F présentait Biggie et 2Pac en pleine forme

The Notorious B.I.G., Tupac Shakur et Redman se tiennent dans les coulisses d’une performance 2Pac au Club Amazon le 23 juillet 1993 à New York. | Al Pereira / Archives Michael Ochs / .

Pour le premier morceau, nous remontons à 1993, lorsque Pac et Biggie ont fait équipe avec Grand Puba (de Brand Nubian) et Heavy D pour «Let’s Get It On». Ce morceau, produit par Eddie F (un co-fondateur de Heavy D et The Boyz), a emballé autant de MC haut de gamme que possible.

Après un vers d’ouverture maniaque de Heavy D, vous entendez Tupac glisser sur la piste aussi moelleux que les cloches de traîneau derrière lui. Pac emprunte la voie discrète tout au long de son couplet, et à la fin, il chuchote presque quand il arrive à «Allons-y.» (C’est un vers obsédant de toute façon.)

À sa suite, Grand Puba s’inspire de 2Pac et livre un vers tout aussi fluide et discret – et presque aussi efficace. À ce moment-là, c’est au tour de Biggie, et il profite de sa position de dernier homme sur le disque. (“Quand je fronde dans le capot, je ne fais pas de faux pas, AIGHT?”

C’est l’un des grands moments de début de carrière de Biggie, et on pourrait dire qu’il a eu le meilleur de Tupac sur «Let’s Get It On». Mais vous obtenez des performances remarquables de tout le monde sur le disque, donc nous séparons les cheveux ici.

Les 2 légendes se sont également réunies pour ‘Runnin’ From tha Police ’en ’94

Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. (Christoper Wallace) et Puff Daddy (Sean Combs) se produisent au Palladium le 23 juillet 1993 à New York. | Al Pereira / Archives Michael Ochs / .

En 94, 2Pac essayait quelque chose de différent avec Thug Life, un groupe qu’il a formé avec Big Syke et d’autres collaborateurs. À ce moment-là, Biggie n’avait toujours pas sorti son premier album, Ready to Die, et lui et Pac étaient toujours amis.

2Pac a clairement indiqué qu’il voulait travailler à nouveau avec Biggie, car il a amené le grand homme au rap sur “Runnin ‘From tha Police”, un morceau dont la sortie est prévue sur Thug Life: Volume 1. Cependant, la chanson n’a pas fait sur l’album (qui a été en proie à plusieurs problèmes).

L’année suivante, 2Pac a eu une autre chance de sortir «Runnin», mais à ce moment-là, sa relation avec Biggie était devenue tendue. Finalement, le morceau est sorti sur One Million Strong, un album de compilation sorti fin 1995.

Cette fois-ci, avec Biggie invité sur la piste de 2Pac, Pac s’est assuré d’avoir le dernier mot. Bien que Biggie soit également en bonne forme (il dit qu’il est «trop gros» pour fuir la police à un moment donné), 2Pac s’assure de laisser tomber un vers lourd qui fonctionne parfaitement avec la production d’Easy Mo Bee.

(“Ne dites pas que vous n’avez jamais entendu parler de moi / Jusqu’à ce qu’ils me tuent”, rap 2Pac en fin de piste. “Les voyous nigg * s vont-ils au paradis?”)

En ce qui concerne les collaborations Biggie-2Pac, il y a quelques autres enregistrements, y compris un freestyle de 93 dans un show de Kane et «House of Pain», une piste inachevée qui est apparue sur un Junior M.A.F.I.A. mixtape. Mais “Let’s Get It On” et “Runnin ‘From tha Police” sont vraiment les seuls vrais documents des deux légendes réunies.