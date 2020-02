The Order Season 2: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’Ordre revient pour une deuxième saison sur Netflix, probablement en 2020. Vous voulez en savoir plus sur la deuxième saison, y compris les dates de tournage, les annonces de casting et plus encore? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

L’Ordre est un drame surnaturel Netflix Original créé par Dennis Heaton et Shelley Erikson qui continueront tous les deux à participer à la saison 2 selon le site Web de la société de production de spectacles.

La saison 1 de l’émission a été diffusée sur Netflix en mars 2019.

Passons maintenant en revue tout ce que nous savons actuellement sur la saison 2 de The Order.

Statut de renouvellement Netflix: The Order Saison 2

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (Dernière mise à jour le 29/03/2019)

Netflix n’a pas perdu de temps pour annoncer que l’Ordre reviendra pour une deuxième saison! La nouvelle a été confirmée le 28 mars, mais aucun mot sur le début de la production de la saison 2 n’a encore été annoncé.

Parallèlement à l’annonce, Netflix a publié une vidéo taquinant la deuxième saison (bien que cela n’ait pas été répertorié depuis). Il voit le casting principal rassemblé autour d’un vieux livre et quand ils y versent du liquide, la saison 2 est annoncée.

Nous avons également obtenu la confirmation dès le début de la saison 2 de The Order serait composé de 10 nouveaux épisodes.

Où est la production de The Order season 2?

Le tournage est terminé car il s’est déroulé, selon nos sources, entre le 6 août 2020 et le 7 novembre 2020.

Le tournage a de nouveau eu lieu à Vancouver, Canada.

Parmi les réalisateurs confirmés pour la saison 2 de The Order figurent Leslie Hope, Mathias Herndl, Marita Grabiak, David Von Ancken et Kristin Lehman. Le seul nouveau réalisateur à venir pour la saison 2 est Mark Chow qui a travaillé dans l’industrie pendant de nombreuses années et à part un court métrage documentaire intitulé In Three Years, il s’agit de ses débuts de réalisateur.

À quoi s’attendre de la saison 2 de The Order

Comme vous le savez, la deuxième saison s’est terminée sur un cliffhanger majeur. L’esprit de Jack est complètement essuyé avec tous les loups-garous. C’est après que le grand-père de Jack a été tué par le père de Jack.

Comme le prédit Netflix Life, la majeure partie de la deuxième saison se concentrera sur Vera et sur la façon dont elle gère les choses à l’avenir.

De nombreux extraits d’informations ont été révélés sur la saison 1 et certaines taquineries de la saison 2 ont pris la forme d’un panel au San Diego Comic-Con 2019.

DiMarco a spécifiquement eu quelques taquineries sur ce que nous pouvons attendre des chevaliers entrant dans la saison 2 en disant: #

“Je pense qu’avoir ces voyous se cache en vous et oublier que vous êtes un chevalier signifie que vous ne contrôlez pas nécessairement vos transformations,”

Vous pouvez trouver le panneau de comic con complet pour The Order ci-dessous:

Qui jouera dans la saison 2 de The Order sur Netflix?

En février 2020, nous avons reçu l’une des premières annonces de nouveaux acteurs mineurs pour la saison 2. Olesia Shewchuk, qui a joué dans Deadpool et Motive, jouera le rôle d’un professeur de ballet dans la saison 2.

Nous avons également appris que Kyle Strauts, qui est apparu dans des personnages comme Supergirl et The Flash en tant que divers ennemis, sera également dans plusieurs épisodes de la saison 2 en jouant un loup-garou. Grace Dove jouera le rôle d’Ellie Taylor dans la saison 2 qui est surtout connue pour son rôle dans The Revenant et Netflix’s How It Ends.

Bien sûr, vos grands acteurs reviendront pour reprendre leurs rôles dans la saison 2 tels que Jake Manley comme Jack Morton, Sarah Gray comme Alyssa Drake, Adam DiMarco, Katharine Isabelle, Louriza Tronco et plus encore.

Quand sortira The Order saison 2 sur Netflix?

La question la plus importante à laquelle vous souhaitez répondre est quand la saison 2 de The Order sera-t-elle sur Netflix?

Pour le moment, nous ne pouvons que vous donner une estimation approximative, mais étant donné que le tournage est terminé, nous imaginons que la touche finale est apportée à la saison 2 et nous la verrons atterrir à la fin du printemps 2020 ou au début de l’été 2020.

Avez-vous hâte à la prochaine saison de The Order sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires, voici quelques autres fans excités.

J’attends la saison 2 de la commande depuis TOUJOURS…

– v (@foreverfenty) 18 février 2020

Vous avez tous regardé L’Ordre? Non? Eh bien cette merde bonne asf. Vous en avez également besoin. J’attends la saison 2 rat na

– Jameya S💕 (@JameyaSeals) 16 février 2020