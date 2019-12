The Originals: les personnages les mieux habillés de la Nouvelle-Orléans, classés

Les originaux, comme son prédécesseur The Vampire Diaries, présentait un casting impressionnant de personnages élégants et sophistiqués, qui avaient tous un style impeccable. Le cadre de la Nouvelle-Orléans a donné au spectacle une ambiance différente qui séparait les personnages du drame de Mystic Falls, avec de nombreuses figures impressionnantes entrant en leur pouvoir et ayant fière allure tout en le faisant.

Les vampires, sorcières et loups-garous de la Nouvelle-Orléans avaient des styles uniques qui mettaient en valeur l'identité de chaque personnage. La famille Original était l'ultime pionnière du défilé, mais qui était le véritable dirigeant de la ville en matière de mode? Voici les dix personnages les mieux habillés de Les originaux, classé.

dix Jackson Kenner

Jackson est apparu pour la première fois dans la première saison de Les originaux. Membre du Crescent Wolf Pack, lui et ses compagnons de meute ont été maudits de passer tout le mois sous leur forme de loup, sauf lorsque la pleine lune est apparue avant de devenir plus tard Alpha en épousant Hayley.

Le style de Jackson était pratique et simple en raison des loups vivant dans le bayou. Il optait souvent pour des chemises à carreaux, des vestes en jean et des cols ouverts, et ses longs cheveux et chaume reflétaient sa nature sauvage et loup.

9 Kol Mikaelson

Kol est apparu pour la première fois dans la troisième saison de The Vampire Diaries avant de rencontrer une fin ardente aux mains d'Elena et Jeremy Gilbert. Cependant, l'original capricieux a été ressuscité en Les originaux, poursuivant une relation avec la jeune sorcière Davina Claire.

La garde-robe de Kol reflète son charme et son charisme. En dépit d'être poignardé pendant plus d'un siècle, le vampire connaît bien la mode moderne, avec ses décisions stylistiques similaires à son frère Klaus.

8 Camille O'Connell

Camille a été présenté lors de la première saison de Les originaux comme l'un des rares personnages humains de la série. Étudiantes douées en psychologie, Camille et Klaus passent du respect à contrecœur à une histoire d'amour passionnée. Elle a été transformée en vampire par l'ex-amant vengeur de Klaus, Aurora, avant de mourir de la morsure fatale de Lucien Castle.

Les cheveux blonds brillants de Camille la faisaient se démarquer du reste des personnages et son style était un mélange impeccable de classe et de pratique. La garde-robe de Camille change après qu'elle est devenue un vampire, avec son choix de couleurs plus foncées et de vestes en cuir.

7 Marcel Gerard

Lorsque les téléspectateurs sont initiés à Marcel dans Les originaux, nous le voyons comme le roi confiant de la Nouvelle-Orléans. Il regarde la pièce et sa garde-robe le soutient, ses vêtements étant modernes et d'apparence chère.

Marcel a canalisé son Original original et portait fréquemment des vestes en cuir, ainsi que des chemises à manches longues et des sweats à capuche en coton. Son style était plus moderne que Klaus, reflétant la différence d'âge énorme entre les deux vampires.

6 Freya Mikaelson

Freya Mikaelson a été initialement présenté lors de la deuxième saison de Les originaux comme la sœur aînée éloignée des vampires originaux. Elle a été prise par leur tante maléfique Dahlia après avoir passé un pacte avec Esther, ce qui a obligé Freya à passer plus de mille ans comme esclave de sa tante et source d'énergie.

Freya rattrape le temps perdu après s'être libérée de Dahlia et s'être alignée avec ses frères. Ses vêtements reflètent qu'elle embrasse la société moderne et forge sa propre identité, devenant enfin libre d'être sa propre personne et de façonner sa propre vie.

5 Klaus Mikaelson

Klaus était le protagoniste de Les originaux et l'un des personnages les plus influents et emblématiques de la série. Il est apparu pour la première fois dans la deuxième saison de The Vampire Diaries en tant que série Big Bad et a rempli un rôle antagoniste sur les deux spectacles à plusieurs reprises.

Klaus a été vivant pendant plus de mille ans et a ramassé quelques conseils de style au cours du millénaire. Ses cols de chemise ouverts et ses bijoux faisaient allusion à son héritage de loup-garou, lui donnant un côté sauvage qui contrastait avec le style de son frère Elijah.

4 Hayley Marshall

Hayley était la mère de la fille de Klaus, Hope et un puissant loup-garou à part entière. Un autre membre du Crescent Wolf Pack, la naissance de Hope a transformé Hayley en un hybride, ce qui en fait l'un des personnages les plus forts de la série.

Hayley a rendu hommage à ses racines de loup-garou avec ses vêtements, qui avaient une ambiance hippie fluide lors de la première saison. Sa garde-robe évolue à mesure qu'elle passe plus de temps dans le bayou, devenant plus robuste et durable.

3 Rebekah Mikaelson

Jusqu'à l'introduction de Freya lors de la deuxième saison, Rebekah était la seule femme membre de la famille Original. Comme ses frères, elle est apparue pour la première fois dans The Vampire Diaries avant de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour chercher son frère Elijah tandis que Klaus prévoit de reprendre le contrôle de la ville à Marcel.

Le style de Rebekah était impeccablement glamour et sophistiqué. Elle a porté plusieurs robes magnifiques tout au long du spectacle, mettant en valeur un goût cher dans les vêtements et les bijoux qui reflétait son âge et son expérience.

2 Davina Claire

Davina Claire était l'une des sorcières les plus puissantes de Les originaux malgré son jeune âge. Elle canalise initialement la magie de trois autres sorcières dans la saison un, après que Marcel la sauve d'être sacrifiée pour la récolte, et poursuit une relation amoureuse avec Kol Mikaelson dans la deuxième saison.

Davina est initialement une adolescente incertaine et peu sûre au début du spectacle. Cependant, son style se développe avec sa confiance alors que la jeune sorcière se forge sa propre identité. Elle porte plusieurs robes en dentelle à manches longues qui canalisent une esthétique de sorcière.

1 Elijah Mikaelson

Tous les vampires originaux étaient des sommets de classe et de sophistication, mais aucun n'avait un style semblable à Elijah. Il a été le premier original à être présenté aux téléspectateurs dans la deuxième saison de The Vampire Diaries et était à l'origine un antagoniste avant de nouer une amitié avec Elena. Elijah reste l'un des personnages les plus aimés de la franchise ainsi que le mieux habillé.

Elijah était synonyme de ses costumes, qui respiraient l'élégance et la sophistication. Ce choix stylistique met en évidence le désir d'Elie d'être le parfait gentleman et d'être meilleur que ses frères et sœurs, ce pour quoi ses frères et sœurs lui en veulent.

