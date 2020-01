‘The OT chat’ révèle la relation entre Bruno et Claudia, apparue dans les castings de ‘OT 2020’

* En préparation

Dans la nuit du dimanche 26 janvier, les candidats de «OT 2020» ont participé à un nouvel épisode de «The Chat of OT» avec Ricky Merino, dans lequel ils avaient Natalia Lacunza et María Escarmiento comme invitées. Un rendez-vous au cours duquel les candidats ont reçu des vidéos de leurs fans et de leurs proches, dont une avec Claudia Hestia, une des participantes au casting de l’émission de télévision espagnole, dirigée à Bruno.

Bruno aime la vidéo de Claudia dans ‘The OT Chat’

