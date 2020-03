The Other Lamb Trailer Delivers Creepy Cult Horror – / Film

Cultes! Ils sont effrayants! Et le culte au centre de L’autre agneau a certainement ce facteur de fluage, avec des dizaines de femmes au visage blanc avec des cicatrices corporelles servant consciencieusement le chef semblable au messie joué par The Haunting of Hill House. Michael Huisman. Mais un membre adolescent innocent (joué par The Killing of a Sacred Deer’s Raffey Cassidy) Qui a vécu toute sa vie dans le culte, commence à voir la commune pour l’endroit horrible qu’elle est dans le film effrayant du cinéaste polonais Malgorzata Szumowska. Regardez la bande-annonce de The Other Lamb ci-dessous

L’autre remorque d’agneau

Des robes blanches impeccables, une commune forestière paisible et un homme sage qui contrôle tous les caprices d’un groupe de femmes? Oui, c’est tous les ingrédients d’un film d’horreur culte effrayant, en particulier avec Huisman, qui a épaté comme une menace affable dans le thriller undereen The Invitation, incarnant le leader de ce qui peut ou non être un culte sexuel. The Other Lamb suit Cassidy’s Selah, qui commence à vivre des visions effrayantes et sanglantes alors qu’elle se prépare pour son prochain rôle dans le culte – un rôle que nous ne découvrons jamais, mais à en juger par le ton étrange de cette bande-annonce, c’est celui que nous ne portons pas ” Je ne veux pas savoir.

L’Autre agneau a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto l’an dernier, où / La critique de cinéma Marisa Mirabel l’a qualifiée de «conte séduisant et rebelle de l’oppression féminine». Dans sa critique, citée dans la bande-annonce ci-dessus, elle a écrit: «L’autre agneau est une plaie purulente d’un film, qui provoque une douleur et une souffrance prolongées mais offre une compréhension collective. Ses images magnifiques sont juxtaposées à un défi et à un ressentiment croissants que les femmes ne connaissent que trop bien. »

/ Le critique de cinéma Marshall Shaffer fait également l’éloge de The Other Lamb, en écrivant: «Comme le dit l’esthétique hautement symbolique de Szumowska, The Other Lamb fait un regard effrayant sur l’étrange attraction que les cultes exercent sur leurs membres et sur la façon dont leurs valeurs s’impriment sur leurs membres dans irrévocables. “

Voici le synopsis de The Other Lamb:

Pendant toute sa vie, le culte dans lequel elle est née a été tout ce que l’adolescente Selah (Raffey Cassidy) a connue. Avec une bande de jeunes femmes cloîtrées de la même manière, elle vit apparemment décollée dans le temps, coupée de la société moderne dans une commune forestière isolée présidée par un homme appelé Shepherd (Michiel Huisman), une figure de contrôle ressemblant à un messie avec un côté sombre effrayant . Mais lorsque son monde insulaire est secoué par une série de visions cauchemardesques et de révélations troublantes, Selah commence à tout remettre en question sur son existence, y compris son allégeance au berger de plus en plus dangereux. Plongée dans des images de terreur primitive et onirique, cette fable provocatrice est une vision obsédante de l’éveil et de la révolte des adolescents.

The Other Lamb ouvrira dans les centres IFC de New York et Los Angeles le 3 avril 2020 avant d’étendre à plus de théâtres.

