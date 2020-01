“The Outsider” Saison 1, épisode 3 Récapitulatif

HISTOIRES CONNEXES

Le détective Anderson est peut-être en congé obligatoire, mais cela ne signifie pas que ses roues ont cessé de tourner. Le troisième épisode de The Outsider de HBO soulève plus de questions, tout en ajoutant un génie génial, mais très peu orthodoxe au mix – bonjour, Holly Gibney!

Au sommet, la police locale fourmille dans la grange, empaquetant et étiquetant des preuves dont elle ne sait pas quoi faire. Cherokee City a du vent et envoie l’officier Crankypants Jack pour le vérifier, mais comme d’habitude, il est super salé. Il se liquéfie avant de se rendre à la grange pour faire son travail, ce qui est honnête pour lui. En parcourant la scène, une silhouette sombre lui fait peur et quelque chose orne l’arrière de son cou. Il crie à l’agonie mettant fin à ce moment WTF total.

Anderson est clairement troublé et travaille toujours sur l’affaire. Il trouve la maison de retraite où le père de Terry Maitland est logé et commence à faire part de ses découvertes à Jeannie, qui ferme son ordinateur portable et lui dit de profiter de son congé. (Sérieusement, des vacances payées obligatoires? Score!)

Le détective Sablo rencontre Anderson pour partager les découvertes de l’étable. La meilleure trouvaille est une boucle de ceinture que portait «Terry» dans les images de surveillance acquises au club. Certaines des empreintes détectées sont si faibles, Sablo dit qu’elles pourraient provenir d’une personne de 80 ou 90 ans. Ils ont également trouvé une substance noire non identifiée qui pourrait tout aussi bien provenir directement des X-Files.

Pendant ce temps, un détenu aiguise tranquillement une lentille en verre dans sa cellule…

Anderson, Sablo, Howie et Alec ne peuvent pas comprendre le mystère derrière les imprimés. Alec suggère de faire venir Holly Gibney pour retracer les pas de Terry dans l’Ohio, mais Holly veut rencontrer Anderson face à face avant de se joindre à elle. Holly a une quantité encyclopédique de connaissances dans son cerveau ainsi qu’une mémoire photographique possible. Elle dévore les dossiers, décrit ses tâches, demande ses honoraires et leur apprend un toast lituanien dans le même souffle. Cela ne fait aucun doute: Holly est spéciale à plus d’un titre.

Holly dit que cela ressemble à un doppelgänger, un double non biologique. Elle enseigne aux hommes comment les autres cultures perçoivent la notion, mais Anderson lui dit qu’il n’a «aucune tolérance pour l’inexplicable». Rrrrecord scratch! “Eh bien, monsieur, vous n’aurez aucune tolérance pour moi”, répond-elle. Holly dit qu’elle peut déterminer quel jour le 1er mai atterrira dans des siècles. Elle peut dépasser un grand bâtiment et savoir à quelle hauteur il est dans une plage de six pouces. Ses parents l’ont fait tester par toutes sortes de médecins à l’âge de 4 ans. Elle a été étudiée et écrite par des tas de scientifiques, et personne ne pouvait comprendre ce qui la rend tique. Elle quitte brusquement la table après s’être sentie exposée, mais revient en arrière pour dire à Anderson: «Tu ne bois pas beaucoup, mais tu l’as fait pour que je me sente à l’aise… merci.» Classer Holly comme «excentrique» serait l’euphémisme de l’année.

Un deuxième détenu de la prison lui coupe la jambe (eeew!) Et sort un couteau en plastique. Une épreuve de force se prépare…

Ailleurs, Jessa réveille sa maman et lui dit d’appeler Anderson. Elle a quelque chose à lui dire et “l’homme” a dit qu’elle ne pouvait le dire qu’au détective. Les Andersons se dirigent vers lui et Glory dit qu’elle veut qu’ils aident à apaiser l’esprit de l’enfant. Jessa dit à Anderson que l’homme a dit d’arrêter. S’il ne le fait pas, “quelque chose de très grave va se produire.” Quand Anderson creuse plus loin, Glory l’arrête. Après quelques sondages par Jeannie, Glory permet à Mme Anderson de continuer la conversation.

Jessa dit qu’elle a vu l’homme plusieurs fois. La première fois, il “ressemblait à papa, mais il ne l’était pas”. La deuxième fois, il ressemblait “un peu” à son papa, mais son visage était flou comme “quelqu’un a essayé de l’effacer”. Les adultes disent à Jessa qu’elle ne le fait pas pas besoin d’avoir peur. «Je pense que tu es celui qui est censé avoir peur», dit-elle à Anderson. Quand Jessa est-elle devenue la gamine effrayante de The Omen?

Jack est… surprise! – se faire marteler à nouveau au club de striptease. Il s’effondre, murmurant: «Arrête juste ça», encore et encore.

Holly interroge un gardien de sécurité d’où la camionnette a été volée. Elle pose des questions sur les images de surveillance, mais les caméras sont nettoyées tous les cinq jours. Son prochain arrêt est la maison où habite le père de Terry, Peter, mais comme elle n’est pas de la famille, elle n’est pas autorisée à entrer. L’infirmière du bureau pense qu’elle est journaliste et la met à la porte. Dans sa chambre d’hôtel, elle trouve un reportage sur la recherche de deux sœurs disparues. Elle apprend que les filles ont finalement été retrouvées mortes et qu’un employé de l’hôpital local est en détention pour le meurtre. L’homme en question est le détenu qui nettoie les verres!

Nous avons ramené à la prison alors qu’un gardien déverrouille une porte de cellule. Le deuxième détenu entre, mais avant qu’une bagarre ne puisse commencer, l’enfant tueur accusé se tranche la gorge avec la lentille. Le verre sanglant tombe au sol alors que le corps mou de l’homme s’effondre contre le mur.

Nous revenons à Jack qui répète frénétiquement: «Quoi que vous ayez besoin de moi», alors que nous zoomons sur une éruption cutanée bouillonnante et grotesque sur son cou.

Comment tous ces événements sont-ils connectés? Frappez-nous avec vos meilleures théories dans les commentaires!