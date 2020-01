“The Outsider” Saison 1, épisode 4 Récap: El Coco Loco

HISTOIRES CONNEXES

The Outsider de HBO est un écrou difficile à casser, quelque chose que Holly Gibney apprend rapidement sur l’épisode de cette semaine. Alors qu’elle marque du temps dont elle a grand besoin avec les sources clés de la saga fantasmagorique, elle marche sur l’eau en essayant de relier les points. Le légendaire El Coco est-il le chaînon manquant? Prenons-le par le haut.

Nous avons droit à une scène de rêve du détenu maintenant mort courtisant une gentille femme autour d’un délicieux petit déjeuner. Coupé pour présenter, Holly dit à Anderson que le nom de l’homme était Heath Hofsteader, et il a travaillé au centre pour personnes âgées où vit le père de Terry Maitland. Elle doute qu’elle y aura accès, mais elle est toujours à l’affût.

Holly suit l’infirmière Angela du centre, et après avoir été injustement aspergée de poivre, obtient finalement quelques réponses. L’ADN de Hofsteader était sur le corps des jeunes filles et ses empreintes digitales étaient partout, mais Angela ne peut pas croire à quel point elle était aveugle après avoir travaillé avec lui pendant cinq ans. Elle pensait qu’il était étrange que Hofsteader vienne travailler un jour de vacances et qu’il la regarde comme si elle était une parfaite inconnue. Holly apprend que Hofsteader était l’infirmière que Terry a rencontrée quand elles se sont glissées et sont tombées au sol. Comme dans le cas de Terry, les témoins disent avoir vu Heath ailleurs le même jour, y compris sa mère qui a déclaré qu’il ne l’avait jamais quittée.

Jack est encore à la chasse et son éruption semble avoir besoin d’un médecin! C’est mauvais. Comme Freddy Krueger-bad, sauf en échangeant des cicatrices de brûlures contre des ruches surnaturelles.

Holly peut enfin interviewer Peter Maitland, mais l’homme est mentalement parti. Il s’éloigne de façon absurde avant de dire: «Ce n’était pas lui, tu sais…» (n’est-ce pas?) «Il vous a vraiment trompé, n’est-ce pas?» Il monte ensuite le volume de la télévision à mille , qui est JOLIE LOUD, donc je suppose que cette conversation est terminée.

Holly a rendez-vous avec l’ancien détective Andy Katcavage (le gardien de sécurité du dernier épisode). Il accepte de creuser, mais seulement si elle va dîner avec lui. Sentant son inconfort, il recule un peu, mais étonnamment, elle dit oui. Il lui dit que son cœur est pur et, à la manière de Holly, elle rit maladroitement.

Selon l’équipage d’Andy, le frère de Hofsteader avait fait l’objet d’une enquête, mais a finalement été écarté avant une surdose. Ayant perdu ses deux fils, Mama Hofsteader a conduit sa voiture dans un poteau téléphonique. En outre, le grand-père des filles assassinées a subi un accident vasculaire cérébral mortel et leur mère a tenté de s’empoisonner. Les retombées ont été «comme une peste», explique Andy.

Avant qu’ils ne se séparent, Holly l’embrasse inopinément avant de se retirer à son hôtel pour travailler. Holly est pleine de surprises et Cynthia Erivo joue magnifiquement ses caprices et ses manières. Elle est tout à fait la vedette dans ce conte trouble.

Holly tombe ensuite sur Angela pour lui demander si Hofsteader a voyagé avant son arrestation (je suppose qu’elle n’a pas beaucoup de textos). Angela confirme qu’il est allé à New York parce qu’elle lui a envoyé une carte postale. La carte indique: «J’ai rencontré une fille, ne le dis pas à maman.» Holly commence alors à regarder les rapports de criminalité de New York pour cette période et tire Maria Caneles, alias, la femme du restaurant que nous avons vu au début! Une recherche sur Google indique que Maria a été arrêtée pour (surprise!) Un meurtre d’enfant.

Hofsteader est mort, Terry est mort, mais Maria est vivante et l’avocate de la femme organise une visite pour Holly. À New York, Maria dit qu’elle ne ferait jamais de mal à un enfant. Holly lui montre une photo de Hofsteader, et nous voyons une entre les draps se jeter entre les deux, alors que le sang coule dans le dos de Hofsteader. Holly explique son cas à Maria, dont la situation est étrangement similaire. Pour ajouter à la tragédie, le père et l’oncle de Maria ont été abattus par le grand-père de l’enfant.

Holly demande à Maria qui est responsable. «Si je dis son nom, ils m’enverront d’ici dans un hôpital psychiatrique», dit-elle. “Ce qu’il fait ne peut jamais être défait.”

Holly rend ensuite visite à une femme (une amie? Une tante?) Qui lui parle d’El Coco, une entité qui viendrait pour les enfants mal élevés. «Toutes les anciennes cultures ont la mauvaise habitude de transformer la vérité en contes de fées. Lorsque nous parlons d’El Coco à nos enfants, nous disons: «Si vous vous conduisez mal, cela vous emportera et vous mangera». Il faut ce qu’il veut ”, explique la femme. L’entité est également connue sous le nom de «mangeur de chagrin». «Si l’enfant est son repas, la souffrance de la famille est son dessert.»

Vivez-vous pour Erivo dans ce rôle? El Coco vous donne les heebie-jeebies?