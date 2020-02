The Oval Spinoff Premiere Date – Ruthless arrive sur BET + en mars 2020

HISTOIRES CONNEXES

Ruth peut être présumée morte dans The Oval de Tyler Perry, mais cela n’empêche pas le personnage polarisant de mener sa propre spin-off BET + – et bientôt.

Ruthless, qui met en vedette Melissa L. Williams dans le rôle-titre, lancera sa première saison de 24 épisodes le jeudi 19 mars, rapporte notre site soeur Deadline. Plusieurs épisodes seront disponibles en streaming immédiatement, tandis que les versements suivants seront diffusés chaque semaine. Il s’agit de la première série originale de Perry à diffuser sur BET +.

La série suit Ruth “alors qu’elle est forcée de jouer bien avec un culte religieux scandaleux de puissants fanatiques fous de sexe dans l’espoir de se libérer elle-même et sa fille”, selon le journal officiel. Nous avons rencontré pour la première fois Ruth dans la première de la série de The Oval, au cours de laquelle elle a rendu visite au père de sa fille, avant de lui envoyer ses bagages. Plus tard, elle est revenue avec ses compagnons cultes et a réussi à kidnapper l’enfant.

Les acteurs impitoyables de l’ensemble comprennent également Matt Cedeño, Lenny D. Thomas, Yvonne Senat Jones, Baadja-Lyne Odums, Jaime Callica, Nirine S. Brown, Blue Kimble, Stephanie Charles, Hervé Clermont, Anthony Bless et Bobbi Baker.

Allez-vous suivre Ruth jusqu'à BET +?