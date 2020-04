«The Overlook Hotel»: Mark Romanek réfléchit à la préquelle ambitieuse «brillante» qu’il a presque réalisée

Des années avant que Mike Flanagan ne nous ramène à l’hôtel Overlook dans Doctor Sleep de l’année dernière, il avait été annoncé que One Hour Photo director Mark Romanek dirigerait une préquelle de The Shining for Warner Bros., qui devait être intitulée The Overlook Hotel. C’était en 2014, bien que le projet n’ait manifestement jamais abouti.

À l’époque, l’ancien showrunner de «The Walking Dead», Glen Mazzara, avait rendu son projet pour l’histoire de la préquelle, basé sur le prologue original de Stephen King à The Shining.

Il a été rapporté en 2014: «Le film racontera l’histoire de l’Overlook Hotel à travers les yeux de son premier propriétaire, Bob T. Watson. Baron voleur au début du XXe siècle, Watson a escaladé les sommets reculés des Rocheuses du Colorado pour construire la plus grande station balnéaire d’Amérique, et un endroit que lui et sa famille appellent également chez eux. »

Alors, qu’est-il arrivé à l’hôtel Overlook de Mark Romanek, demandez-vous? Le cinéaste a réfléchi au projet défait lors d’une conversation avec Collider cette semaine.

“C’est un super script je pense“, A déclaré Romanek sur le site. «Il était basé sur un prologue du roman écrit par Stephen King, puis ce prologue a été coupé en longueur. Et donc c’est basé sur Stephen King. Ce n’est pas seulement quelque chose que quelqu’un a inventé, et c’est plus une histoire d’origine… presque comme une histoire occidentale ou sauvage, remontant à la construction et à la profanation du cimetière indien, à la construction de l’Overlook Hotel et à sa signification jusqu’à sa soirée d’ouverture. »

Il a poursuivi: «Le problème est que c’est vraiment cher. Il se lit comme The Revenant ou Heaven’s Gate ou quelque chose et je pense qu’ils voulaient essayer Doctor Sleep pour voir si – mon impression est qu’ils voulaient voir s’il y avait ce genre d’univers Shining qui aurait une vie financière à travers eux, ou une vie artistique avec le public. Et je pense que le docteur Sleep a bien fait, et étant donné que notre scénario est si coûteux, il est un peu mort dans l’eau en ce moment. Mais on ne sait jamais, c’est une entreprise bizarre. C’est un très bon script. Je suis fier du script. “

Romanek a également noté: «J’ai été stupidement insensible à sa relation avec The Shining, car elle a lieu des décennies et des décennies avant et il y a très peu de croisement visuel spécifique. C’était juste, je pensais, une très belle histoire, basée sur Stephen King. “

D’après ce que nous comprenons, Warner Bros espérait en effet que Doctor Sleep ouvrirait la voie à d’autres chapitres de la saga de The Shining, mais la sous-performance malheureuse du film au box-office a peut-être marqué la fin de ces plans. Pour l’instant, au moins…