“The Panic Room”, le programme présenté par Nuria Marín d’après “Butterfly Hunter”

29 janvier L’annulation de «Butterfly Hunter» a été annoncée, le programme diffusé depuis juin 2013. Un format présenté par Nuria Marín et Nando Escribano qui était le premier programme de production propre publié dans Divinity. Tout au long de sa carrière, d’autres sous-espaces sont nés, tels que «Cazamariposas XXL» ou «Cazamariposas VIP», tous deux arrivant aux heures de grande écoute de Telecinco.

???? TRÈS BIENTÔT NOUS COMMENCONS QUATRE AVEC NURIA MARÍN

Tu as envie?

?? SIIIII

???? EFFACER # The Panic Room pic.twitter.com/7qC9agg7di

– The Panic Room (@HabitaPanicoTV) 11 février 2020

Après la clôture de cette étape, Ouverture de la ‘Panic Room’, un nouveau programme de diffusion quotidienne transversale à Cuatro et Divinity. Nuria Marín sera également en charge de la conduite de ce nouveau pari, style très triomphant jusqu’à présent; où les différentes réalités de la maison seront commentées et il s’interface avec l’ensemble de l’univers Mediaset. Comme «Butterfly Hunter», ce programme sera également produit par La Fábrica de la Tele.

La promo est déjà diffusée, le présentateur interprète “The Scream”, le travail d’Edvard Munch, puis dévoile le logo de l’émission. Ils n’ont pas encore annoncé la date de sortie. Cette nouvelle étape présente quelque chose de doux-amer pour Marín, puisque le programme dans lequel il s’était embarqué meurt depuis sept ans. Dans la dernière émission de «Butterfly Hunter», très excité, il a reconnu ne pas s’attendre à ce que «cela se produise».

Son écart dans Telecinco en dehors de «Butterfly Huntress»

Le présentateur depuis sa création a ajouté de plus en plus de collaborations et de travail dans d’autres programmes, obtenir un nom sur Telecinco. Pendant la saison estivale, elle a remplacé María Patiño et, dernièrement, elle est venue prendre les rênes de «Save me». Il est également chargé de Dernière minute de «rabais» en résumé. Auparavant, elle a co-organisé d’autres programmes tels que «Mad in Spain» avec Jordi González.

