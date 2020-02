‘The Panic Room’ sera présenté en première le lundi 17 février à Cuatro et Divinity

Après la fin de ‘Butterflyhunter’ dans Divinity, son successeur ‘The Panic Room’ a déjà annoncé sa date de début de diffusion. Il sera présenté le lundi 17 février à 16 h 30 à 16 h 30. d’une durée de deux heures, jusqu’à 22h30. Cependant, comme Bluper l’a appris, l’espace passera à Divinity à partir de 21h30, pour faire place aux «premières dates» à l’heure habituelle.

Pourtant, Il s’inscrit également dans la stratégie de transversalité du groupe Mediaset, qui a déjà expérimenté des réalités telles que ‘Survivors’ ou ‘Big Brother VIP’, qui a commencé sa première section dans Telecinco et a ensuite diffusé à Cuatro à partir de 22h45. De cette façon, les spectateurs du programme Solo présenté par Nuria Marín ils devront être attentifs et avec la commande préparée s’ils ne veulent rien manquer du nouvel espace.

Mediaset a décidé de faire confiance au journaliste pour la polyvalence dont il a fait preuve en présentant d’autres programmes comme «Sauvez-moi» ou «Plus de temps de remise». Maintenant, il est confronté au défi de conduire un espace sans la compagnie de Nando Escribano, comme dans ‘Butterfly Hunter’. “The panic room” sera un magazine “avec le sceau unique de La Fábrica de la Tele, marqué par le rythme, le plaisir et le non-sens“, comme l’explique le groupe de communication.

Changements de programmation

Il reste maintenant à savoir ce que Cuatro diffusera de 19 h 15 à 20 h 30. après l’annulation de ‘El rascal’ pour ses mauvaises données d’audience. Un créneau horaire qui la semaine prochaine sera occupé par des spéciaux de «Femmes et hommes et vice versa» avec les participants de «L’île des tentations. Il est possible que l’horaire “ Venez dîner avec moi ” à 19h15, mais il ne faut pas oublier que l’espace pourrait arrêter ses émissions, comme le mentionnent les médias susmentionnés, car Warner a cessé d’enregistrer les programmes.

