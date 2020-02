«The Paper House» et «The Gilmore Girls»

Le froid, le vent et la pluie peuvent ruiner tout plan extérieur, donc en hiver La meilleure option est d’organiser une réunion à la maison avec vos amis, vos jeux de société préférés et une série qui vous accroche toute la nuit. Captain Offers veut vous aider à faire de ce plan une réalité et pour cela, il a créé cette liste avec les meilleurs produits à prix réduits.

– Risk Battle Edition de «Game of Thrones»: Le cadeau parfait existe et est la combinaison entre le jeu de plateau d’action populaire et les réflexes de risque avec la fiction primée de HBO «Game of Thrones». Avec cette “Battle Edition”, vous pouvez passer des soirées entières de plaisir avec vos amis tout en vous souvenant des meilleures scènes et moments de l’une des séries les plus célèbres de ces derniers temps.

Achat: 36,40 euros

«Game of Thrones» et caméra vidéo

– Caméra vidéo Sony: Si vous voulez enregistrer tous les moments mémorables avec votre famille et vos amis sur vidéo ou envisagez d’essayer un nouveau passe-temps lié au monde de l’image, il est important que vous obteniez une bonne caméra vidéo, comme celle de Sony en couleur noir qui assure un zoom d’image clair de 54x.

Acheter: 139 euros

– Funko Eleven («Stranger Things»): Selon David Harbour, acteur qui donne vie à Jim Hopper dans ‘Stranger Things’, le casting de la célèbre fiction Netflix connaît déjà la fin finale de la série. Sans aucun doute, une nouvelle douce-amère pour les fans les plus fervents, qui veulent savoir comment se terminera l’histoire d’Eleven (Millie Bobby Brown) et de ses amis, mais qui ne veulent pas que leur série préférée se termine.

Acheter: 13.12 euros

«Stranger Things» et télévision

– Téléviseur LG 43 pouces: Ce téléviseur intelligent noir de 43 pouces a tout ce dont vous avez besoin sur un téléviseur, car il intègre Alexa, ce qui vous facilitera sans aucun doute la vie. De plus, sécurisez la meilleure qualité d’image grâce à son processeur Quad Core 10 bits, qui analyse chaque image pour améliorer toutes les images.

Achat: 324,75 euros

– «La maison du papier» (saisons 1 et 2): Le compte à rebours pour Netflix pour la sortie de la quatrième partie de ‘The Paper House’ a déjà commencé. Si vous voulez vous souvenir de tout ce qui s’est passé au cours des deux premières saisons et comprendre pourquoi des millions de téléspectateurs du monde entier sont accrochés aux histoires du professeur (Álvaro Morte) et de sa bande de voleurs, vous devez vous procurer ce DVD ou Blu-ray sur l’offre

Acheter: DVD: 29,99 euros / Blu-ray: 23,87 euros

«The Paper House» et des écouteurs

– Casque bandeau sans fil Piooner: Ces écouteurs à bandeau sans fil fuchsia Piooner fonctionnent avec Bluetooth et sont compatibles avec Android, Windows et Apple. De plus, vous n’avez pas à vous soucier de manquer de batterie, car ils vous garantissent 15 heures de fonctionnement et une fonction de charge rapide en seulement 4 heures.

Acheter: 36,99 euros

– «Fringe» (série complète): Dans ‘Fringe’, Olivia Dunham (Anna Torv), Peter Bishop (Joshua Jackson) et Walter Bishop (John Noble), membres de la Division Fringe du Federal Bureau of Investigation, utilisent la science marginale pour résoudre des cas en dehors de combien ils sont communs à un mystérieux univers parallèle. Avec plus de 100 épisodes et 7 Saturn Awards, c’est votre série si vous êtes passionné de science-fiction.

Acheter: DVD: 81,70 euros

«Frange» et appareil photo

– Appareil photo Sony: Si vous avez toujours voulu avoir les meilleures photos sur Instagram ou que votre passion est la photographie, profitez de cette occasion unique pour prendre cet appareil photo Sony en noir. Vous ferez l’envie de tous vos abonnés avec les magnifiques clichés que vous ferez et vous pourrez capturer ces moments que vous ne voulez rien oublier dans le monde.

Acheter: 139 euros

– ‘The Gilmore Girls’ (Série complète): Créé par Amy Sherman-Palladino, «Gilmore Girls» se concentre sur la vie de Lorelai Victoria Gilmore (Lauren Graham) et de sa fille Rory (Alexis Bledel). Le rêve de l’adolescente est d’aller à Harvard, pour lequel elle a besoin d’une situation financière stable. Les deux auront recours à l’aide des parents de Lorelai, qui font partie de la classe supérieure et ont une relation difficile avec leur fille car ils ont une vision très différente de la vie.

Acheter: DVD: 69,73 euros

«Gilmore Girls» et lecteur DVD

– Lecteur DVD Sony: Si vous envisagiez de renouveler votre lecteur DVD pour regarder vos séries et films préférés depuis le salon, n’y pensez pas et procurez-vous ce lecteur Sony en noir. Avec une sortie USB et HDMI, en plus d’être compatible avec le format DivX, il garantit la meilleure qualité d’image. Tous les avantages d’un produit au meilleur prix.

Achat: 38,61 euros

