The Paper House: "Tokyo" rend les fans fous en chantant Bella Ciao en maillot de bain

L'actrice Ursula Corberó Il profitait d'une journée à la plage avec un ami et a décidé de s'enregistrer en chantant le thème populaire de la série à succès.

20 décembre 201910: 05

S'il est vrai que dans la série "La maison du papier" tous les personnages sont extrêmement importants, le rôle de "Tokyo"joué par l'actrice Ursula Corberó, est l'un des abonnés les plus fréquentés sur les réseaux sociaux.

Avec une attitude forte, insouciante, audacieuse et en même temps tendre; Ce personnage a réussi à captiver des milliers de fans qui font des choses incroyables au milieu de son admiration: parmi eux, un fan est venu tatouer et en plus, il y a des milliers d'illustrateurs qui l'ont transformé en œuvres d'art.

Dans plusieurs interviews, Úrsula a dit qu'il avait du mal à croire à quelle vitesse cet "être célèbre" s'est produit, mais il l'apprécie. Et bien, maintenant que nous savons qu'en avril 2020 s'ouvre la quatrième saison de la série, les émotions commencent à augmenter.

Aujourd'hui, nous avons pour les fans de Tokyo une vidéo étonnante de l'actrice chantant la chanson "Bella Ciao", de la populaire série espagnole. Elle est accompagnée d'un homme nommé "Mike Lamy", qui l'accompagne en chantant les paroles de la célèbre chanson.

Pour ceux qui ne savent pas, Bella Ciao c'était une chanson italienne qui a été soutenue comme un hymne de résistance … Comme c'est beau ça la chante Tokyo!