‘The people’ clôture sa première saison avec un accident inattendu et une tentative de boycott

Ce mercredi 4 mars Telecinco a diffusé le dernier chapitre de la première saison de «The people», la série des créateurs de «Ici, il n’y a personne en vie» et «Celui qui vient» qui a déjà ses deux premières saisons disponibles sur Amazon Prime Video. Le huitième épisode du premier tour, intitulé “Rock in Peñafría”, a été marqué par un concert tant attendu dans la ville de Soria qui allait mettre en vedette des stars de ce style musical. Cependant, les choses ne se sont pas passées aussi bien que prévu. La vérité est que l’événement musical a initié la plupart des intrigues qui ont marqué le développement du point et en dehors de la fiction, dans laquelle un secret qui était resté caché est apparu.

Moncho et Ruth tentent de boycotter le concert

Les hippies défendant l’idée de l’écovillage, Moncho et Ruth, ont continué dans leur ligne de protection de l’environnement et des espèces qui l’habitent. Par conséquent, les personnages joués par Santi Millán et Ingrid Rubio, conscient que la contamination acoustique du concert de rock changerait la vie de certains êtres vivants, a essayé par tous les moyens que l’événement musical ne se soit pas produit. Et, en fait, ils l’ont presque compris. Ils ont changé la position des panneaux de signalisation pour conduire les plus de 1 000 personnes présentes dans un autre endroit et essayer de leur faire prendre conscience de ce que les «animaux de la forêt» pourraient souffrir. Mais Echegui a décidé de chanter avec le groupe pour encourager, au moins, le petit public qui pouvait se rendre à la salle de concert. L’artiste a également présenté un nouveau thème composé par lui. Il pouvait enfin trouver l’inspiration tant attendue qu’il cherchait loin de la ville, bien qu’il ait dû recourir à une expérience autobiographique choquante.

Moncho et Ruth dans «The Town»

Des étincelles sautent entre Pablo et Laura

Pablo et Laura ont été comme le chien et le chat tout au long de la saison, mais parmi ses discussions constantes, il y avait une attirance sexuelle non résolue. Jusqu’à ce que l’inévitable se produise finalement: une guerre d’oreillers dans une auberge se termina par une nuit de passion des plus scandaleuses. Mais pour Pablo, ce n’était pas seulement du sexe et, par conséquent, dans le dernier chapitre, il décide d’avouer ses sentiments afin qu’il finisse par tomber dans ses réseaux. Et, après avoir reçu des citrouilles de Laura, il réussit: les deux se retrouvent dans un autre rapport torride sur le sol à côté d’un tracteur. Ses rencontres furtives atteignent les oreilles de Macarena (à cause du peu de discrétion de Nacho), qui conseille à sa mère de parier sur Pablo, étant donné combien il l’apprécie, mais quand elle se présente à la maison pour dire oui, qu’elle veut officialiser son histoire d’amour, elle tombe sur une surprise qui n’est pas agréable: La petite amie de Pablo, Isa, est apparue à Peñafría pour passer du temps avec son partenaire et ainsi renforcer leur relation.

Pablo et Laura dans «Le peuple»

Le secret d’Elisa dévoilé

Elisa a un maximum de trois mois à vivreEh bien, il a un cancer du poumon et des métastases qui se propagent dans tout le corps. Cependant, depuis le début de la saison, Il a décidé de garder le secret pour que son fils Gustavo ne souffre pas et peut se concentrer sur l’étude de leurs oppositions. Dans le dernier chapitre, il décide de l’avouer à Nacho, qu’il considère comme sa meilleure amie, responsable de l’administration de l’héritage lorsqu’elle n’est pas là. Mais “Nacheras” quitte à nouveau la langue: tous les gens découvrent les jours comptés pour Elisa et organisent même une assemblée conjointe pour décider de dire la vérité à Gus. Enfin, en raison de la confusion, c’est Elisa elle-même qui lui dit que son fils est en train de mourir, qui réagit avec un geste de surprise.

Quelqu’un va-t-il mourir?

Le dernier chapitre de la première saison se termine par un incident inattendu. Arsacio convoque tous les voisins de la place pour les menacer avec un fusil de chasse, car il les considère coupables que Maria ait demandé le divorce, compte tenu des idées féministes que les femmes de la ville lui ont inculquées. Quand le mouton essaie d’arracher l’arme, il est déclenché par un accident provoquant ce qui semble être un décès. “L’ordre, nous avons déjà les premiers morts”, explique le pasteur.

Maria demande à Arsacio le divorce

Nous devrons regarder la deuxième saison savoir ce qui s’est passé, une série d’épisodes déjà disponibles sur Amazon Prime Video et qui répondront à ces autres questions: Paul avouera-t-il à Isa qu’il ressent quelque chose pour Laura ou décidera-t-il de se résigner? Nacho va-t-il enfin se «rattraper»? Comment sera la relation entre Gus et sa mère après avoir appris qu’elle décède? Le mouton peut-il gagner l’amour d’Elisa mourante? Amaya saura-t-elle que son partenaire Juanjo s’est ruiné?

.